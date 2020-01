Campetto Basket, Rajola: «Dobbiamo migliorare ma restiamo comunque positivi»

ANCONA- Prosegue la marcia d’avvicinamento della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona al prossimo derby di campionato. Domenica, ore 18 al Palaprometeo, arriverà la Janus Fabriano capolista per il big match della serie B. Coach Stefano Rajola, reduce dalla sconfitta di Piacenza, ha provato ad analizzare il momento degli anconetani:

«Siamo rimasti in partita per 37′ con lo scarto finale di 15 punti che è maturato soltanto negli ultimi istanti. Abbiamo subito eccessivamente la loro fisicità con un dato eclatante: i 19 rimbalzi offensivi concessi è una cifra esagerata se poi viene sommata alle nostre 19 palle perse. Questo significa che abbiamo concesso ai nostri avversari 38 possessi in più. Un numero davvero spropositato considerato oltretutto il loro valore. Piacenza ha mostrato una grande fisicità e atletismo, uniti a una solidità di squadra importante. Per vincere contro una squadra come quella ci voleva dell’altro che non siamo riusciti a trovare. Però rimaniamo positivi. Giocare praticamente alla pari contro una squadra come Piacenza, e su un campo dove tutti hanno perso, ci deve far capire il nostro valore. Dobbiamo sicuramente migliorare su tanti aspetti ma ci sono punti positivi su quali poggiare il nostro futuro».