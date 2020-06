Osimo Stazione, Fenucci si presenta: «Ho trovato quello che cercavo»

OSIMO STAZIONE- L’Osimo Stazione (Promozione) ha scelto. Gianluca Fenucci sarà il nuovo allenatore per la stagione sportiva 2020-2021. L’ex tecnico del Fabriano Cerreto si è presentato mettendo subito in chiaro le sue intenzioni:

«Ho accettato questa proposta perché ho trovato subito in questa dirigenza le cose che cercavo. Atteggiamento professionale, valori, idee. Soprattutto con i più giovani cercherò di trasmettere tutte le cose che ho imparato con esperienza in campo, ma anche a scuola nel mio mestiere di insegnante. Nelle ultime stagioni in particolare mi sono trovato bene con i ragazzi e ho voglia di farlo ancora più deciso qui ad Osimo Stazione».

Soddisfatto anche il presidente biancoverde Stefano Orlandoni: «Volevamo una persona che sposasse la nostra filosofia. Per fare calcio ci devono essere delle forti motivazioni , lavorare sui ragazzi e vedere poi i frutti da loro prodotti crediamo sia la motivazione più stimolante. In Gianluca Fenucci abbiamo riscontrato subito questo tipo di credo e in pochi giorni ci siamo messi d’accordo».

Presentato anche Roberto Girolomini nel ruolo di Responsabile tecnico della Scuola Calcio Elitè: «Orgoglioso di essere sempre a disposizione di questa società – ha detto Roberto -. Stiamo definendo nel dettaglio l’organico degli allenatori, ma posso già annunciare il ritorno di una figura molto apprezzata da tutti noi come Roberto Maraschio. Nelle prossime settimane daremo tutte le informazioni complete. Certo è che avremo Gianluca Fenucci come supervisore per le squadre del settore agonistico, un valore aggiunto per tutti noi».