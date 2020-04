Osimo, il basket cittadino si esprime in ambito settore giovanile

OSIMO- Le sei società di basket osimano, nella fattispecie Robur Family, Centro Minibasket Osimo, Osimo Basket, Basket Auximum, Probasketball Osimo e Futura Basket Osimo si dissociano da quanto pubblicato dal direttivo della GS Robur. E’ il sunto di un comunicato molto fitto inviato alle testate giornalistiche in forma congiunta. La Robur, attraverso la sua pagina Facebook, aveva parlato di rifondare il settore giovanile. Nella nota di risposta, invece, si legge:

“Tale iniziativa, non tenendo in nessun conto le (peraltro eccellenti) realtà già esistenti sul territorio, è totalmente contraria ai principi del “Tavolo del Basket”, la cui esistenza ha come scopo la collaborazione e la crescita unitaria del movimento cestistico Osimano, tavolo al quale GS ROBUR ha aderito ad inizio stagione. In un momento come quello che stiamo vivendo, di emergenza sanitaria e socio-economica, il Basket Group rappresenta un centro strategico importante per programmare la prossima stagione sportiva. Il tutto partendo dalla tutela della salute degli atleti e delle loro famiglie e per questo le società, si muoveranno in accordo con le direttive nazionali, regionali e comunali per la ripresa degli allenamenti e le modalità degli stessi, in base anche alla suddivisione degli spazi per la sicurezza degli atleti”.

E ancora: “Di pari passo le società stanno lavorando di comune accordo con la F.I.P. per capire le tempistiche e le modalità con cui potranno riprendere i campionati nel rispetto delle normative. Questi devono essere i punti fermi che ci guidano, e devono guidare, il mondo cestistico cittadino in un contesto così difficile e di assoluta incertezza in cui la priorità deve essere sempre quella di lavorare di squadra, specialmente in questo momento, evitando situazioni che possono creare solamente confusione. Le società Robur Family, Centro Minibasket Osimo e Osimo Basket, supportate da Basket Auximum, Probasketball Osimo e Futura Basket Osimo, vogliono infine rassicurare i propri tesserati e le loro famiglie: i nostri team tecnici stanno lavorando alla programmazione della prossima stagione e di quelle a venire, con la consueta serietà e competenza che ormai conoscete, con lo scopo di riprendere appena ce ne sarà l’opportunità e nel modo più sicuro possibile”.