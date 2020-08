L’Osimana fa sul serio, in attacco arriva Tommaso Gabrielloni

L'ex attaccante di Marina, Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina entra alla corte di mister Roberto Mobili per potenziare l'attacco giallorosso. Ufficiale anche il ritorno di Leonardo Baro

OSIMO- L’Osimana cala il colpaccio e conclude (forse…) una campagna acquisti roboante in vista del prossimo campionato di Promozione. Alla corte di mister Roberto Mobili arriva tutta l’esperienza di Tommaso Gabrielloni (attaccante classe ’82) reduce dalle ultime due stagioni con il Marina in Eccellenza (58 presenze e 16 reti). In passato, l’attaccante nato a Jesi ha indossato le maglie della Jesina (Eccellenza e Serie D), Biagio Nazzaro Chiaravalle (Eccellenza) e Moie Vallesina (Promozione) facendosi sempre apprezzare a suon di gol e prestazioni degne di nota.

La società giallorossa ha ufficializzato anche il ritorno del difensore Leonardo Baro (’94) che, smaltiti i problemi fisici che lo hanno tenuto negli ultimi tempi ai box, è pronto a dare il suo contributo alla causa dei senzatesta. Si tratta di un reinserimento in rosa molto importante perchè Baro, uno dei veterani giallorossi, garantisce affidabilità e rendimento in tutti i ruoli del reparto difensivo.

Questi arrivi vanno ad aggiungersi a quelli annunciati di Elia Donzelli (’86), Lorenzo Alessandroni (’94), Alessandro Castorina (’90), Nikolas Proesmans (’92) e Cristan Calvigioni (’92).