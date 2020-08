Ora è ufficiale: Riccardo Paolini è il nuovo allenatore della Goldengas

SENIGALLIA – Dopo settimane di voci di corridoio, via via sempre più certe col passare dei giorni, arriva finalmente l’ufficialità da parte della Goldengas Pallacanestro Senigallia: Riccardo Paolini sarà il coach per la stagione 2020/2021.

L’allenatore pesarese, classe 1959, prende il posto di Stefano Foglietti ed ecco il commento del neo coach: «La società mi ha voluto fortemente e anche da parte mia c’era un gran voglia di lavorare in un ambiente serio come quello di Senigallia, che conosco bene. Ci tengo a sottolineare il lavoro fantastico svolto da Stefano Foglietti in questi tre anni. Non faccio proclami o slogan, non sono il tipo: mi piacerebbe rivedere il pubblico al PalaPanzini, il classico “sesto uomo” che si faceva sentire e da avversario soffrivo tantissimo. Sarebbe un segnale importante, un primo passo verso la normalità dopo mesi difficili».

Un curriculum di spessore quello di Paolini: Scavolini, Todi, Falco Pesaro, Fossombrone, Roseto, Sassari, Agrigento, Perugia, Pallacanestro Firenze, il ritorno a Pesaro nella Vuelle, Basket Ferentino e Cagliari. Insomma, un lungo pellegrinaggio che porta oggi Paolini a Senigallia, con l’auspicio di fare un ottimo campionato di Serie B. «Inizia dunque l’era Paolini, a cui diamo il più caloroso benvenuto» scrive il club sui propri profili social.