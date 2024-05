Olimpus Roma-Italservice Pesaro: dentro o fuori. il PalaOlgiata si prepara a gara3

Dopo il successo biancorosso in gara2, si torna in casa dei Blues per la terza sfida di questi quarti di finale playoff

PESARO – L’Italservice torna al PalaOlgiata, con l’Olimpus Roma è tempo di gara3. Non sono bastati i 50 minuti effettivi (considerando i supplementari) per decretare chi, tra Roma e Pesaro, strapperà il pass per la semifinale di questi playoff di Serie A New Energy. Il verdetto del Palamegabox è stato chiaro: 5 a 3 e discorso semifinale rinviato in terra capitolina per il terzo atto di questa sfida. Il sesto, considerano anche il campionato e la Coppa Italia, complessivo di questa lunga stagione tra mister Fausto Scarpitti e Daniele D’Orto.

Per i rossiniani, l’obiettivo è quello compiere una vera e propria impresa in casa dell’Olimpus per continuare il cammino nel tabellone nazionale. Impresa, per l’appunto, riuscita a pochi quest’anno. All’Ecocity Genzano, in regular season alla 18esima giornata grazie ad un gol allo scadere di Gabriel Pina, e al Lecco, in Coppa Divisione solo ai calci di rigore.

Difficile, ma non impossibile visto lo spettacolo regalato dal roster biancorosso, al Palamegabox, lunedì scorso (13 maggio). L’Italservice, infatti, non è mai andata in svantaggio ed ha contenuto benissimo ogni tipo di situazione grazie anche ad uno straordinario Davide Putano. D’altro canto, anche con una squadra in fiducia dopo il successo sui Blues, mister Fausto Scarpitti dovrà fare a meno di Juanfran, espulso in occasione del rigore del 2-2 trasformato poi da Marcelinho. Oltre a ciò, la tenuta fisica, dopo i tempi supplementari di gara2, è un tema da tenere sotto la lente di ingrandimento visti i problemi riscontrati da Tonidandel e Barichello.

Gara3 dunque, con in palio la semifinale, è fissata venerdì, ore 19, al Pala Olgiata di Roma. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari, poi, in caso di ulteriore parità, ci saranno i calci di rigore. La partita sarà visibile in diretta su Futsal TV.