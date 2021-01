Nuoto, Vecchietti della Vela Ancona vicino al record nei 100 stile libero

Il nuotatore della Vela Ancona a Fermo dove risiede per motivi di studio ha fatto registrare i 49''70 andando vicinissimo al primato regionale stabilito nel 2012 da Vittorio Gennari.

ANCONA – L’anconetano Eugenio Vecchietti, 22 anni in forza alla Vela Nuoto Ancona, vicinissimo al record regionale nei 100 stile libero. Il nuotatore dorico, nelle acque di Fermo nell’ultimo weekend (città dove risiede per motivi di studio), ha fatto registrare i 49”70 andando vicinissimo al primato appartenente a Vittorio Gennari di 49’82 stabilito nel 2012.

Una tempistica veramente importante quella di Vecchietti che fa guardare all’atleta dorico con grande ottimismo al futuro: «Sicuramente un bel traguardo, soprattutto a quest’età. È un traguardo che mi rende felice di quello che sto facendo e degli allenamenti fatti per raggiungerlo. Tra l’altro in questo periodi ci si allena meno, e quando ho lezione sono a Fermo e mi alleno da solo, e questo mi rende ancora più fiero di questo risultato. Ci vuole tanto impegno, tanta determinazione, ma bisogna essere anche contenti del lavoro svolto, sempre positivi e concentrati sull’obiettivo. Mi sto allenando meno di qualche anno fa, ma è un giusto rapporto tra allenamento e studi».

Il tempo registrato è frutto di un lavoro che parte da lontano e che lo stesso Vecchietti spiega con grande sincerità: «Sicuramente una cosa positiva è stata la presenza dell’aletta sul blocco, che permette una partenza più rapida e potente. È una gara veloce che dura poco, bisogna dare il massimo sin da subito, io parto come se fosse un 50 per poi cercare di reggere il ritmo il più possibile nella seconda parte della gara. Importantissime poi le virate, con le subacquee che valgono metà della gara stessa. È un aspetto che mi piace molto e che riesco a preparare bene in allenamento. L’obiettivo adesso è continuare su questa strada e vedere cos’altro può uscire di buono. Continuando a divertirmi e a provare piacere nel nuotare e gareggiare. Senza perdere mai di vista lo studio».