Nuoto: splendido oro per Veronica Santoni in staffetta con Paltrinieri

FERMO – Veronica Santoni centra la medaglia d’oro di nuoto in acque libere nella staffetta 4×1500 con l’Italia di Gregorio Paltrinieri. La splendida affermazione della nuotatrice di Porto Sant’Elpidio, da anni tesserata per l’Aniene a Roma, giunge a Golfo Aranci in World Cup: la 4×1500 vince in rimonta sull’Ungheria, ferma il cronometro dopo un’ora 06’58”8 e va a godersi l’abbraccio della gente che in questi due giorni ha accolto, festeggiato e sostenuto gli atleti con grande affetto ed entusiasmo. Al secondo posto c’è la Germania con un’ora 06’59”8 e al terzo l’Ungheria con un’ora 07’00”1. Grande la soddisfazione per la ventiseienne elpidiense Veronica Santoni, nata a Fermo nel 1998 e cresciuta nell’Onda Azzurra Fermo per poi trasferirsi nel 2014, a sedici anni, a Roma all’Aniene, società con cui è tesserata attualmente.

«Ho risparmiato le energie all’inizio per tenerle nel finale. Mi sembra di aver fatto una buona frazione. Personalmente mi trovo bene a nuotare nell’acqua fredda» dichiara Veronica Santoni al termine della sua frazione. Gran finale con la sfida tra il campione di tutto Gregorio Paltrinieri e il campione del mondo di Doha e argento olimpico di Tokyo Kristof Rasovszky. La vince l’azzurro che allo sprint questa volta supera Rasovszky chiudendo i suoi 1500 in 16’51”4 (contro i 16’53”3 dell’ungherese) e tiene dietro il tedesco Niklas Frach, a cui non basta la miglior frazione in assoluto (16’35”1). Per l’Italia Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri.

«Veronica è un’atleta che si impegna sempre in modo costante e regolare – racconta Gianfelice Meschini, l’ultimo tecnico ad averla allenata a Fermo, fino a dieci anni fa –. Una sua caratteristica è quella che caratterialmente è un tipo nervoso, sembra più una velocista, eppure già dagli inizi si capivano bene le sue caratteristiche di fondista. Allora la possibilità di fare i doppi allenamenti erano molto sporadiche eppure era arrivata seconda nei 5mila giovanili. Provo tanta soddisfazione per quest’oro, per lei, perché è una ragazza che se lo merita, s’è sempre impegnata con grande serietà e ci ha sempre creduto». L’ultima stagione in cui Veronica Santoni ha nuotato nelle Marche è stata la 2013-14, dunque proprio dieci anni fa, quando il 7 aprile 2014 giunse seconda ai campionati italiani giovanili sulla distanza dei 5mila metri.