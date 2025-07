Nuoto master, oro e record italiano per la staffetta della Vela Ancona

Per la Vela Nuoto Ancona nove podi individuali con ben sette ori e, soprattutto, oro con record italiano per la mistaffetta 4x50 stile libero m100

ANCONA – Per la Vela Nuoto Ancona i recenti campionati di nuoto master passano in archivio con il massimo dei voti. Non tanto per l’ottavo posto nella classifica per società – risultato di grande prestigio, a livello nazionale –, non solo per i nove podi individuali con ben sette ori conquistati dai portacolori anconetani e falconaresi, quanto, soprattutto, per l’oro con record italiano per la mistaffetta 4×50 stile libero M100. Ottavo oro e risultato da urlo con cui la Vela Nuoto Ancona ha realizzato qualcosa di storico.

Partendo dalla fine: la staffetta a stile libero mista maschile e femminile, nella giornata conclusiva dei campionati, ha fatto vivere un momento indimenticabile non solo ai quattro protagonisti quanto a tutti i sostenitori della società presenti sulla tribuna dello Stadio del Nuoto di Riccione.

Martino Marzocca, primo frazionista e nuotatore “in prestito” dal Cus Bari, ha impresso subito il suo ritmo alla gara volando a toccare le piastre per primo con un eloquente 24”15. In seconda frazione ha retto l’urto della concorrenza maschile Alice Moretti, solida e leggera con il suo 27”35. La Vela ha sofferto le due frazioni al femminile, che lo strategist Andrea Consolani aveva deciso di inserire nella parte centrale della gara, ma ne è uscita a testa altissima: anche Alice Orciari, infatti, ha difeso coi denti e tra le onde le possibilità della squadra, firmando un ottimo 29”03 e lanciando, così, l’ultimo frazionista, Leonardo Belfioretti, che con una vasca conclusiva di pura rabbia agonistica è andato prima a ricucire lo strappo, recuperando posizione su posizione, per poi toccare con un 24”18 che ha consegnato alla Vela Nuoto Ancona non solo l’oro ma anche il primato italiano: un 1’44”71 con cui ha ritoccato di 6 centesimi il record precedente che apparteneva a Klab Sport.

Per gli anconetani è stata l’ottava medaglia d’oro, quella più emozionante e per questo anche più ricca di soddisfazioni, anche per il fatto che è stata firmata a otto mani.

Poi il resto dei podi: tre le medaglie d’oro per Nicholas Bonvini negli 800 stile libero, nei 400 misti e nei 400 stile libero M30, due gli ori per Emanuel Turchi nei 50 e 100 dorso M25, due gli ori per Leonardo Belfioretti nei 50 e 100 dorso M35, un argento per Martino Marzocca nei 50 stile libero M30, un bronzo per Bonifacio Cafarelli nei 50 dorso M80.

Prove di assoluto livello anche per altri atleti di spicco della formazione dorica: da sottolineare, tra gli altri, le prestazioni top di Laura Vitaloni, decima nei 50 dorso M50, del capitano Stefano Loreti, dodicesimo nei 50 farfalla M55, del bomber Davide Marzocchi, settimo nei 50 stile libero M40, così come dell’eclettico Ernesto Cingolani, ottavo nei 50 farfalla M50, e di Lorenzo Manoni, dodicesimo nei 200 stile libero M45.