Nuoto master, cresce l’attesa per la Vela Ancona campione in carica

ANCONA- Di nuovo in piscina e con un obiettivo molto chiaro. La Vela Nuoto Ancona si prepara ai campionati regionali master di sabato e domenica a Fermo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando ancora del Covid si sapeva ben poco. La compagine dorica, che in passato ha annoverato campionissimi come Valentina Lucconi, Leonardo Belfioretti e Massimo Tarantelli, cerca il massimo dalla competizione e per questo ha ultimato un importante periodo di preparazione a gli ordini di Andrea Consolani, coordinatore e vicepresidente della società.

Ci saranno Stefano Loreti, Micheal Guidarelli, Davide Marzocchi ma anche i giovani Federico Gregorio, Chiara Belfioretti, Angela Scorpecci, Barbara Brandi, Laura Vitaloni, Lorena Mengoni, Alessia Orazi, Monya Cimini. Non poteva mancare il campionissimo Luigi del Buono o in senior Bonifacio Cafarelli – classe 1943 -. Curiosità per la spagnola Maria Gallardo de Artaza che si presenta carica ai nastri di partenza per dare il suo contributo alla spedizione.

Nonostante l’illustre defezione di Federica Orlandi, gli allenamenti sono proseguiti ininterrottamente da novembre e si sono tenuti, nel rispetto della normativa anti-Coronavirus, nella Piscina del Passetto. Nel weekend la prova del nove, con il riscontro che arriverà direttamente dalla gara.