Nuoto, le Marche preparano i campionati Italiani di fondo indoor e primaverili

ANCONA – Agenda piena per le Marche del nuoto che gareggeranno sia negli Italiani di fondo indoor di lunedì prossimo sia negli Italiani primaverili di nuoto in programma dal 31 marzo al 3 aprile. Entrambi gli eventi si svolgeranno a Riccione e prevedranno la presenza di una nutrita delegazione marchigiana. Nella fattispecie per i campionati di fondo per la Vis Sauro Nuoto Team ci saranno Mazzeo, Bertozzi e Piccini; per la Delphinia Team Piceno Maria e Federica Iotcu; per l’Aniene Veronica Santoni.

Fausto Aitelli, presidente Federnuoto Marche

Per quanto riguarda i primaverili, invece, spazio a Brega, Rombaldoni, Coacci e Sabbioni per la Vis Sauro Nuoto; Ferri, Montanari, Turchi, Vecchietti per la Vela Ancona; Capretta, Traini per la Pool Nuoto Sambenedettese; Giorgetti (Aniene), Magnini (Nuotatori Milanesi), Di Cola (Marina Militare), Santoni (Aniene).

Molto carico è apparso il presidente della Federnuoto Marche Fausto Aitelli: «Nonostante il momento di difficoltà, che per tanti nostri atleti è anche e soprattutto una quotidiana difficoltà di allenamento, con società che si allenano in modo ridotto rispetto alla normalità e con tante piscine ancora chiuse, le Marche si presentano agli Italiani con quindici atleti tesserati per le nostre società sportive, che rappresentano un po’ tutto il territorio, da Pesaro a San Benedetto. Alcuni atleti sono costretti ad allenarsi lontano da casa o non nella sede abituale di allenamento, altri si arrangiano come possono. Ma dobbiamo essere orgogliosi di questo, dei risultati che si ottengono con i sacrifici e le difficoltà che tutti stiamo affrontando in questi lunghi mesi. Ricordo che l’attività regionale riprenderà dal 10 aprile prossimo con il calendario aggiornato per tutte le discipline e tutte le categorie».