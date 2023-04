Nuoto delle Marche: i Criteria consacrano una generazione di fenomeni

ANCONA – Hanno tutti tra i quattordici e i diciassette anni da compiere nell’anno solare e sono i nuotatori del futuro. Delle Marche, ma anche d’Italia, come dimostra la pioggia di medaglie arrivata in regione da questi sei nuotatori, che sono Alessandro Ragaini, di Castelplanio, tesserato per la Sport Village, Lucia Principi e Matteo Busilacchi, di Porto Potenza Picena, e Filippo Mazzieri, di Trodica di Morrovalle, per la Nandi Ars Loreto, Caterina Caporaletti, di Chiaravalle, tesserata per la Canottieri Tevere Remo di Roma, e Giovanni Filippini, pesarese e tesserato per la Vis Sauro Nuoto Team. Ai Criteria, campionati italiani di nuoto di categoria che sono terminati ieri in vasca da 25 metri a Riccione, in sei hanno conquistato nove titoli italiani e diciotto podi, a testimonianza di questa generazione di fenomeni decisa a emulare le gesta di nuotatori di spessore internazionale che sono usciti dalle Marche in un recente passato, come Filippo Magnini.

Cavalletti e Ragaini

Alessandro Ragaini a Riccione ha centrato l’ennesimo exploit conquistando tre titoli italiani per sei medaglie complessive: oro nei 200 stile libero juniores 2006 stabilendo anche il record italiano di categoria con 1’45″42, oro anche nei 200 farfalla con 1’57″53 e nei 400 stile libero con 3’43″19, e poi argento negli 800 stile libero (7’49″83) e nei 1500 (15’06″07) ma anche bronzo nei 100 stile libero con 49″06. Su Ragaini ecco il suo allenatore, Andrea Cavalletti, tecnico ma anche recordman e oro europeo di nuoto master: «Nella prima giornata Alessandro ha vinto i 200 stile libero juniores 2006 con il nuovo record dei campionati in 1’45″42 e suo personal best – racconta Cavalletti –, il precedente record era 1’46”86 e lo aveva stabilito D’Arrigo nel 2012. A fine pomeriggio, poi, ha nuotato un fantastico 800 stile libero con il tempo di 7’49″83, nuovo personal best che gli è valso un bellissimo argento dietro al suo storico rivale Bertoni. Nella seconda giornata, nel tardo pomeriggio, Alessandro ha fatto una magia delle sue: nei 400 stile libero è entrato in bagarre con il suo avversario Bertoni e ha nuotato una gara da cardiopalma, finita in 3’43″19 per lui, con il nuovo primato dei campionati e titolo italiano juniores ’06, superando ancora il precedente record di D’Arrigo. Nella terza giornata, nei 200 farfalla, la sua gara, si è confermato per il secondo anno consecutivo con 1’57″53 come uno dei migliori della sua età, con un crono a 22 centesimi dal record italiano di Burdisso».

Poi ci sono le altre cinque star del nuoto giovanile marchigiano: Lucia Principi ha, infatti, conquistato l’oro nei 100 rana juniores 2007 (1’07″60) e nei 200 rana (2’24″58) e poi il bronzo nei 200 misti (2’16″19). Caterina Caporaletti l’oro nei 100 rana ragazze 2009 (1’09″93) e nei 200 rana (2’31″61) e il bronzo nei 200 misti (2’20″31). E poi Matteo Busilacchi e Filippo Mazzieri: il primo ha ottenuto l’oro nei 200 dorso ragazzi 2008 (2’02″40) e negli 800 stile libero con record della manifestazione (8’13″26), ma anche il bronzo nei 100 dorso (57″68) e nei 1500 (15’48″44), il secondo ha conquistato l’argento nei 200 dorso juniores 2006 (1’58″36). E infine Giovanni Filippini, medaglia di bronzo nei 1500 juniores 2006 subito dietro a Ragaini con il tempo di 15’27″24.