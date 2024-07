Nuoto, la stella Leonardo Belfioretti illumina la Vela Ancona agli Italiani master

ANCONA – Brilla tre volte la stella di Leonardo Belfioretti agli Italiani di nuoto master che si sono conclusi domenica scorsa a Riccione allo Stadio del Nuoto. Ottime le prestazioni del nuotatore della Vela Nuoto Ancona e altrettanto ottime quelle di tutta la squadra anconetana che si conferma sul podio con atleti e prestazioni d’insieme, raccogliendo eccellenti piazzamenti nonostante l’assenza per studio di diversi giovani che si sono uniti alla squadra proprio questo anno. Tre i podi per la squadra dorica: l’acuto multiplo viene da Leonardo Belfioretti che conferma il titolo tricolore dello scorso anno, andando a vincere i 100 dorso M30 in 1.00.74 e ottenendo l’argento nei 50 in 27.64. Conferma l’argento dello scorso anno anche la staffetta mista M160, composta da Turchi, Guidarelli, Loreti e Belfioretti (nella foto), in una sfida molto combattuta chiusa in 1.54.81.

Doppio ottimo piazzamento per Davide Marzocchi, quinto nei 50 farfalla M40 e sesto nei 50 stile libero (nuotato sotto i 26 secondi), così come quarta, con grande miglioramento cronometrico, Laura Manieri nei 100 rana, giunta anche quinta nei 50 rana M40. Benissimo anche Michael Guidarelli, quinto nei 200 rana M40. Ancora ben piazzati Federica Orlandi nei suoi 100 rana, settima, come settimo Ernesto Cingolani nei 50 farfalla. Come in passato, la coralità ha costituito il punto di forza del team che ha piazzato al sesto posto la staffetta 4×50 stile libero M200 con Iobbi, Vitaloni, Orlandi e Mandolini, settima l’analoga maschile con Bonvini, Consolani, Fabiani e Loreti e ottava la 4×50 mistaffetta mista con Belfioretti, Roversi, Marzocchi e Orlandi nella categoria M160. Con la conclusione della stagione del nuoto in vasca si apre ora quella del nuoto in mare: sabato 13 luglio, infatti, saranno numerosi i nuotatori della Vela Ancona, guidata dal coordinatore e vicepresidente Andrea Consolani, che prenderanno parte alla gara del Miglio del Passetto.