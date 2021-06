Alla Nova Volley Loreto ci sono Paolini e Nobili

LORETO – «L’attenzione che poniamo al lavoro fatto in questi anni per strutturare il settore giovanile maschile e femminile della Nova Volley per noi è prioritario e per questo la prima nomina per la nuova stagione riguarda questo comparto».

A dirlo è Franco Massaccesi, Presidente della società loretana che ha chiesto a Marco Paolini, già consulente tecnico della società, di assumere la responsabilità della Direzione Tecnica sia del settore giovanile maschile che femminile.

«Per me non è un incarico inedito perché pur essendomi prioritariamente dedicato al settore maschile, ho già seguito la direzione tecnica femminile a Fabriano – ha detto l’esperto tecnico anconetano – e, considerando l’attenzione che la società pone al lavoro di pianificazione e gestione dell’attività giovanile, ho accettato la proposta del presidente Massaccesi curando entrambi i settori». La Nova Volley oltre alla serie B maschile, ha partecipato anche quest’anno ai campionati di serie D maschile e femminile, più tutti quelli di categoria.

Paco Nobili, schiacciatore e capitano della Sampress Nova Volley ha accettato l’incarico non solo di continuare a dare un importante contributo in campo alla squadra ma, da qualche giorno, sta anche lavorando, di concerto con la società, per allestire il roster della squadra di serie B maschile per la prossima stagione ricoprendo il ruolo di Direttore Sportivo.

«Paco Nobili è alla Nova Volley fin dalla sua costituzione nel 2014 e ne rappresenta la bandiera in quanto loretano doc» – ha detto il presidente Franco Massaccesi che ha voluto il capitano nell’inedito ruolo di Direttore Sportivo. «Si tratta di una persona non solo competente – ha aggiunto – ma rispettata e conosciuta da tutto il mondo della pallavolo e rappresenta perfettamente lo “stile” Nova Volley. Sono certo che farà un ottimo lavoro e, da parte della società e mia personale, gode della fiducia più totale».

Al neo Direttore Sportivo il compito di concretizzare i molti contatti susseguitisi in queste settimane con giocatori e procuratori.

«Per me la Nova Volley è casa – ha detto Paco Nobili – e tra i molti attestati di stima che ho ricevuto in questi anni, avermi chiesto di ricoprire questo ruolo totalmente inedito per me è molto gratificante. Sono conscio delle difficoltà ma le aspettative della società sono chiare e stiamo lavorando tutti insieme per concretizzare le idee che abbia condiviso in questi ultimi giorni».

Il nodo principale è quello dell’allenatore che sostituirà Giannini.

«Sicuramente è la priorità» – ha concluso. «In queste settimane, dopo l’ufficialità del cambio di allenatore, la società stava già valutando alcune candidature. Entro l’inizio della prossima settimana ritengo che potrà esserci l’annuncio».