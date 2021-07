La Nova Volley alla finale regionale U13 Maschile

LORETO – Domenica 25 luglio a Pesaro si assegna il titolo regionale under 13 maschile 6×6. La Estego Nova Volley Loreto è una delle tre qualificate della provincia di Ancona, le altre sono la Sabini Castelferretti e la Volley Game Falconara. Le altre contendenti sono la Cucine Lube, la Montesi Pesaro avversaria dei ragazzi di coach Macellari nel match di esordio di domenica alle 10.30, Virtus Fano, Videx Grottazzolina e Banca Macerata.

A guidare dalla panchina il team neroverde sarà coach Mattia Macellari che ha seguito il percorso di crescita di questi ragazzi in collaborazione con Romano Giannini e Marco Paolini.

«Sono ragazzi splendidi – dice Macellari – ammirevoli per l’impegno e l’entusiasmo di fare gruppo e superare le difficoltà insieme. Hanno grande voglia di imparare e la qualificazione a questo atto finale li premia per i notevoli progressi che hanno fatto sia singolarmente che di squadra».

Il gruppo è composta dai ragazzi classe 2008: Costantino Pietroni, Diego Mandolini, Matteo Flamini, Diego Marini Diomedi, Lorenzo Conocchioli, Joele Belardinelli. La squadra è completata da tre atleti classe 2009: Nicola Brari, Federico Scagnoli, Braian Canaj. La squadra non ha un capitano designato e, a rotazione, tutti i ragazzi hanno avuto l’onore e la responsabilità di questo ruolo.

Il percorso fatto finora in campionato è stato molto positivo. «Pur con tutte le difficoltà del caso hanno disputato una buonissima stagione e vinto molte partite» – ha aggiunto coach Macellari convinto delle qualità della sua Estego Nova Volley

Novità anche per la squadra neroverde di serie B con Gianmarco Pulcini, 24 anni, che guiderà la regia della Sampress Nova Volley Loreto. Reduce dall’esperienza ad Alba Adriatica e con trascorsi anche a Grottazzolina e Offida, il regista di San Benedetto del Tronto sarà a disposizione di coach Ippoliti nella prossima stagione di serie B. «Già in passato si era profilata l’ipotesi di venire a Loreto ma quest’anno il fatto che si sia concretizzata mi rende particolarmente felice perché questa è una piazza storica per la pallavolo con grande tradizione e cultura» – ha detto Pulcini che sarà inserito anche nello staff tecnico del settore giovanile agli ordini del Direttore Tecnico Marco Paolini e con il compito di contribuire alla crescita della squadra under 15 maschile. «A me piace stare in palestra – insiste. Lavoro la mattina mentre il pomeriggio sarò sempre a Loreto per allenarmi ed allenare e sono onorato di poter crescere sotto la guida di coach Ippoliti e di Marco Paolini. I migliori risultati si ottengono creando la giusta amalgama e alchimia di squadra e da questo punto di vista non dovremo essere secondi a nessuno». «Saremo una squadra sicuramente giovane ma con grande entusiasmo e voglia di fare» – conclude.

Gianmarco Pulcini, palleggiatore

Pulcini è il secondo volto nuovo della Sampress dopo il ritorno di Christian Mazzanti e le conferme già annunciate del capitano Paco Nobili, di Torregiani e Alessandrini.