La Nef Volley Osimo nella tana del Foligno per rilanciarsi in classifica

Gli osimani fanno visita agli umbri per cercare di risollevarsi in questo inizio di 2020 finora non fortunato. Le parole della vigilia sono affidate a coach Masciarelli

OSIMO – Cercherà il riscatto personale la Nef Volley Osimo impegnata domani pomeriggio (sabato 25 gennaio) alle 18 nella tana del Foligno, nel campionato di serie B di volley.

Dopo un inizio di 2020 non certo fortunato, coach Roberto Masciarelli prova a toccare le corde dei suoi ragazzi per riprendere un cammino che nel 2019 era stato molto più che soddisfacente: «Dobbiamo cercare di migliore le prestazioni delle ultime uscite dove non abbiamo brillato – ha spiegato il tecnico osimano -. Non cerchiamo solo il bottino pieno ma anche alcune sicurezze che abbiamo perso per strada, complice una testa rimasta nel periodo natalizio».

Dopo il pesante 0-3 rimediato dalla Paoloni Macerata la Nef vuole rialzarsi dopo una settimana di lavoro: «Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva e continueremo a farlo. Lì il carattere entra maggiormente – ha concluso Masciarelli -. Noi abbiamo bisogno di affinare la tecnica e stare in campo con un piglio diverso».