Nef Volley e New Plast Young stilano ad Osimo il protocollo di sicurezza

OSIMO- E’ nato il protocollo sicurezza Osimo per il PalaBellini. A metterlo a punto la Nef Volley Libertas e la New Plast Volley Young che hanno provato così a focalizzarsi sul loro futuro e quello della pallavolo. Precauzioni, aggregazione e attività sportiva. Queste le parole d’ordine del domani, fermo restando che da oggi (18 maggio) la normativa prevede la ripresa degli allenamenti di squadra. A spingere tutto la volontà di creare un piano d’azione definitivo e attuabile.

Il protocollo, consultabile all’interno della pagina ufficiale della società osimana, impone regole per le famiglie, per la società sportiva, per la struttura d’allenamento e per i comportamenti. Un’attenzione totale, a trecentosessanta gradi, per prevenire il più possibile il rischio dei contagi.

La società osimana si è già premunita di prodotti sanificanti, mascherine per allenatori e dirigenti, gel igienizzante per gli atleti e sarà pronta alla ripartenza. Una volta analizzati i risultati di questo protocollo pilota si potrà valutare di estenderlo anche ad altre strutture.

Le dirigenze si sono poi rivolte al primo cittadino osimano Simone Pugnaloni: «Si chiede pertanto al Sindaco – si legge – dopo apposita istruttoria dei servizi sociali interessati e dopo gli approfondimenti tecnici e logistici, l’autorizzazione nel territorio all’avvio del presente progetto sportivo e sociale che supera il concetto stesso di sport di squadra (il progetto in sé non prevede mai il gioco tradizionale della pallavolo) e che può rappresentare, anche per altre realtà sportive e sociali, un modello organizzativo da attuare per avviare in termini rigorosi la fase 2 anche per i nostri giovani».