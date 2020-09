La Nazionale maschile torna ad Ancona dal 21 al 23 maggio 2021

In era Covid-19 con tutte le complicazioni e i dolori che sta procurando, ogni segnale di normalità è accolto come una liberazione.

Ecco quindi che quando la FIVB ha ufficializzato le settimane di gioco e i paesi ospitanti della prossima edizione della Volleyball Nations League includendo Ancona, si è levato un grande coro di apprezzamento tra gli appassionati di volley che hanno voglia di tornare a vedere lo sport che amano.

La VNL 2021 in realtà è l’edizione 2020 non disputata per la pandemia e per questo la Federazione Internazionale ha confermato i raggruppamenti dell’edizione 2020.



Le sedi italiane saranno Ancona per il torneo maschile e Verona per il torneo femminile.

L’Italia di Blengini, comincerà il cammino in Polonia (14-16 maggio) e poi giocherà in Italia (Ancona 21-23 maggio), in Giappone (Kyoto 28-30 maggio), in Cina (Tianjin 4-6 giugno) e in Brasile (Campogrande 11-13 giugno).

Gli azzurri, al Palarossini Prometeo-Estra, incontreranno Iran (dell’ex Lube Ghafour), il Canada e la Bulgaria allenata da Silvano Prandi.



Le azzurre del coach di Marotta Davide Mazzanti, dopo il girone iniziale in Italia (Verona 11-13 maggio), si sposteranno nell’ordine in Brasile (Brasilia 18-20 maggio), in Germania (Rostock 25-27 maggio), in Cina ad Hong Kong (1-3 giugno) e in Thailandia (8-10 giugno). Le finali maschili poi si disputeranno dal 23 al 27 giugno in Italia mentre quelle femminili in Cina e faranno da preludio alla partenza della spedizione alle Olimpiadi di Tokyo.

Tutto questo, ovviamente, Covid-19 permettendo!