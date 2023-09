Nausicaa Malaccari vice-campionessa europea SF35: l’Atletica Civitanova sul podio degli European Masters Athletics Championships

CIVITANOVA – La civitanovese Nausicaa Malaccari è vice-campionessa europea della sua categoria sulla distanza dei 10 chilometri. Grande festa in casa Atletica Civitanova per il risultato straordinario portato a casa dalla giovane atleta di punta della società sportiva civitanovese, in occasione degli European Masters Athletics Championships, i campionati biennali per eventi di atletica leggera che si tengono sotto l’egida dell’European Masters e che si sono svolti ieri a Pescara.

Con il tempo di 38’07”, Nausicaa Malaccari ha conquistato il secondo posto nella categoria SF35 e ha fatto sventolare sul podio europeo il Tricolore. «L’idea di competere con atlete di tutta Europa mi ha caricato, è stata una fortissima emozione salire sul podio con la bandiera italiana – ha raccontato Nausicaa Malaccari -. Ringrazio il mio allenatore Enrico Sanginesi, per il lavoro che stiamo facendo e per la fiducia che ha in me, e l’Atletica Civitanova, la mia squadra, la mia seconda famiglia».

Nausicaa Malaccari si è fatto conoscere, già da qualche anno, nel panorama locale, e non solo, delle corse su strada. Ieri la conferma del suo talento, che brilla ora anche fuori dai confini nazionali. Anche Alina Mincu dell’Atletica Civitanova ha gareggiato negli 800 metri, arrivando 13esima con il tempo di 2.37.50 e sfiorando la qualificazione per le finali di 2 secondi.