Simone Riccitelli: «Una estate ricca di impegni e soddisfazioni»

FABRIANO – È stata una estate ricca di impegni per il giovane pilota automobilistico fabrianese Simone Riccitelli, in particolar modo il mese di agosto. Alle porte ci sono altri probanti appuntamenti. E’, dunque, il momento di fare il punto della situazione con il promettente pilota del team Bmw Italia, che al volante della Bmw M4 partecipa al Campionato Italiano Gran Turismo (Gt4) sia nella serie Endurance che Sprint.

Simone Riccitelli, dove eravamo rimasti?

«Al 19 luglio, Mugello, primo appuntamento stagionale, quando, insieme ai miei compagni di squadra Francesco Guerra e Nicola Neri, abbiamo conquistato il secondo posto nella Endurance, un tipo di gara che dura tre ore e in cui tre piloti si alternano al volante».

Quali sono stati i tuoi impegni successivi?

«Il 2 agosto a Misano Adriatico prima gara stagionale nella Sprint, che dura 50 minuti con un cambio di pilota, in questo caso mi sono alternato con Francesco Guerra. Abbiamo vinto gara-1, ma ci siamo ritirati in gara-2 per problemi tecnici. A causa di ciò quindi, siamo al terzo posto nella classifica generale».

E poi?

«A Imola, il 30 agosto, seconda gara della Endurance. Abbiamo fatto la “pole position”, poi in gara siamo arrivati terzi. In classifica generale siamo attualmente al secondo posto».

Sei soddisfatto finora di come sta andando la stagione?

«Stiamo facendo un bel lavoro. Il livello della competizione è molto alto, ma siamo comunque in corsa per il vertice in entrambe le classifiche. Ho la fortuna di far parte di un team fantastico, dove regna un’ottima atmosfera, anche nei rapporti con i colleghi».

Prossimi impegni?

«Sono già alle porte. Nel fine settimana 18-20 settembre a Vallelunga parteciperemo alla terza gara della Endurance. Poi dal 2 al 4 ottobre torneremo al Mugello per il secondo appuntamento della Sprint».