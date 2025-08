SUZUKA (Giappone) – La bandiera di Senigallia sventola orgogliosa sul podio delle leggendarie 8 Ore di Suzuka, grazie all’impresa del pilota Simone Saltarelli, che insieme ai compagni Calia e Bonaldo, ha centrato un fantastico terzo posto di categoria in sella all’Aprilia del Team Revo M2.

Per il team italiano si trattava del debutto assoluto sul tecnico e insidioso tracciato giapponese, ma l’adattamento è stato rapido, nonostante il caldo soffocante e l’umidità estrema. Nelle prove libere l’obiettivo non era il tempo sul giro, ma piuttosto prendere confidenza con il circuito e trovare il giusto assetto per la moto. Una strategia che ha pagato.

Il risultato? Una gara tutta grinta, intelligenza e gioco di squadra: terzi di categoria e diciottesimi assoluti, in una competizione dominata da piloti locali velocissimi e armati di mezzi ufficiali potentissimi.

«È stata una gara durissima», racconta Saltarelli, visibilmente provato ma felice. «Qui il livello è altissimo. Non abbiamo forzato in prova, ma ci siamo concentrati sulla messa a punto e sulla strategia. Durante la gara la moto mi si è spenta all’improvviso e ho perso una trentina di secondi, ma siamo riusciti a recuperare. Salire sul podio è stato incredibile. Il caldo ci ha messi a dura prova, ma la soddisfazione è immensa!».



Grazie a questo piazzamento, il Team Revo M2 guadagna anche un prezioso ottavo posto nella classifica generale del Mondiale Endurance.

Ora è tempo di rientrare in Italia per un meritato – ma brevissimo – riposo. All’orizzonte ci sono già le prossime sfide: le ultime due tappe del Campionato Italiano Production Bike e, soprattutto, l’appuntamento con la leggendaria 24 Ore del Bol d’Or, in programma il 20 settembre sul circuito di Le Castellet, in Francia.