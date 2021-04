FANO – Ottimo debutto per il fanese Marco Gaggi al Campionato Italiano Velocità 2021. Il 17enne centauro fanese si è distinto nel primo fine settimana di gare collezionando un 6^ ed un 7^ posto e dando filo da torcere a piloti ben più blasonati. Il pilota, in forza al Motoxracing with S97 Racing, aveva già lanciato un segnale forte col quarto tempo nelle qualifiche.

In gara 1 ha poi tenuto il ritmo del gruppetto di testa sino alla caduta causata da un contatto e che ha favorito la fuga dei rivali: nonostante questo imprevisto, nella volata finale, Gaggi si è piazzato sesto ad un solo millesimo dalla quarta posizione.

Marco Gaggi

Ancora meglio in gara 2, quando con la sua Yamaha R3 ha dato vita ad una serie entusiasmante di sorpassi e controsorpassi mozzafiato e chiudendo 7^ ad appena tre decimi dal vincitore. Un doppio segnale importante a cui il 17enne sarà chiamato a dare seguito al prossimo appuntamento in agenda in programma il 15-16 maggio a Misano, da dove ripartirà con un bottino di 19 punti in classifica.

Perfino il primo cittadino Massimo Seri ha voluto complimentarsi personalmente con il giovane centauro fanese: «Un debutto promettente. Faccio i miei complimenti a Marco Gaggi, il diciassettenne pilota fanese impegnato nella categoria Supersport 300 della Superbike nel Campionato Italiano Velocità 2021. Un 6° ed un 7° posto a ridosso dei primissimi sullo storico circuito del Mugello che incoraggiano anche in vista della seconda stagione nel Mondiale. Sabato mattina ho voluto chiamarlo per incitarlo e fargli sentire l’affetto di tutta la nostra città».