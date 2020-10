Montesicuro Trecolli, dg Trozzi: «Etabeta gran bel banco di prova per noi»

ANCONA- «Iniziare è sempre positivo. Siamo pronti e consapevoli di affrontare una squadra forte e rodata che da anni milita in Serie B. Sarà un bel banco di prova per testare la nostra condizione e le nostre ambizioni». Presenta così Montesicuro Trecolli-Etabeta il direttore generale degli anconetani Massimiliano Trozzi. Nel centro sportivo federale Paolinelli di Ancona, sabato alle 17.30, Bilò e soci riceveranno la visita della compagine fanese che in questa stagione sarà guidata da Alessandro della Martera.

Il nuovo Dpcm apre le porte al pubblico in maniera limitata e, proprio per questo, la società dorica ha invitato tutti gli interessati spettatori ad inviare una mail all’indirizzo info@montesicurotrecolli.it: «Già il fatto che possa esserci qualcuno è benaugurante – spiega Trozzi – Dal canto nostro sarebbe bello esordire con una prestazione all’altezza che ci permetta di incamerare subito i tre punti. Alla seconda giornata riposeremo e sarà l’occasione per lavorare ancor di più visto che molti giocatori si sono aggregati solo nelle ultime settimane».

Questo il programma completo della prima giornata di Serie B / Girone D: Montesicuro Trecolli – Etabeta, Russi-Futsal Potenza Picena, Futsal Ternana-Cagli, Grottaccia-Cus Ancona, Corinaldo-Recanati, Futsal ASKL-Faventia