Il Montegiorgio comincia bene, ma la D è a rischio stop

Il nuovo anno comincia bene per la squadra di Eddy Mengo, che pareggia per 1-1 sul campo della Vastese con il gol rossoblu porta la firma del nuovo acquisto Gabriele Zerbo. Passano in vantaggio i padroni di casa alla fine del primo tempo, approfittando della sfortunata autorete di Diouane.

Poi nella ripresa la Vastese rimane in dieci per il doppio giallo a Corticchia e i marchigiani riescono ad agguantare il pareggio all’82esimo con la conclusione mancina di Zerbo che si infila sotto il sette. I rossoblu sfiorano anche la vittoria con Marchionni su punizione e ancora con Zerbo dal limite dell’area, ma il portiere Di Rienzo è bravo a sbarrare la strada in entrambe le occasioni. Da segnalare l’infortunio muscolare occorso a uno dei due assistenti dell’arbitro, costretto a lasciare il terreno di gioco e sostituito a turno da un dirigente delle rispettive panchine per la restante parte dell’incontro.



La squadra di Eddy Mengo muove così la classifica, contro una Vastese in forma che era reduce da quattro vittorie consecutive. Un buon punto che dà fiducia ai marchigiani, ora attesi dal derby contro il Tolentino di domenica prossima, Covid-19 permettendo. Sì perché non è escluso che la Lega Nazionale Dilettanti sospenda il campionato per un’altra settimana, facendo slittare la ripresa della serie D al 30 gennaio o addirittura al 6 febbraio, sulla scia di quanto già deciso per i campionati juniores.

Intanto è saltato nuovamente il recupero tra Castelfidardo e Notaresco, per via dei casi di positività al Covid nel gruppo squadra degli abruzzesi. E’ il terzo rinvio consecutivo di questa gara. La nuova data di recupero è stata fissata per mercoledì 26 Gennaio alle ore 14.30 al “Mancini” di Castelfidardo, nella speranza che sia davvero la volta buona.



Intanto, in attesa di una possibile comunicazione della Lega su una nuova sospensione della serie D, il calendario prevede per domenica la ripresa del torneo, con la capolista Recanatese impegnata sul campo del Chieti, mentre Samb e Castelfidardo affrontano in casa rispettivamente Pineto e Fiuggi. La giornata delle marchigiane si chiude con i derby Fano-Porto D’Ascoli e Tolentino-Montegiorgio.