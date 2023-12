Mondolfo, nuova avventura per l’ex ct della nazionale Davide Mazzanti: guiderà l’Itas Trentino

MONDOLFO – Nuova avventura sportiva per Davide Mazzanti che, dopo aver concluso lo scorso ottobre la sua avventura alla guida della nazionale femminile di Volley, ritorna a sedere su una panchina di spicco, stavolta di un club.



Il tecnico 47enne sarà il nuovo allenatore dell’Itas Trentino di Serie A1 femminile; Mazzanti prenderà il posto di Marco Sinibaldi che ha sin qui guidato la formazione nella sua prima stagione in A1, ottenendo solo tre punti in 14 partite di campionato. L’ex ct azzurro verrà ufficialmente presentato venerdì 29 dicembre alle ore 10 presso la sede di Trentino Marketing.

Si apre così un nuovo capitolo della prestigiosa carriera dell’ex ct di Mondolfo. Mazzanti ha mosso i primi passi nel mondo del Volley da giocatore nella Libertas Marotta, dove è riuscito a raggiungere la Serie C del Campionato italiano di pallavolo maschile. Nel 1997 l’incontro con Angelo Lorenzetti, allora commissario tecnico della nazionale Under-20, maschile gli cambiò la vita: dopo aver assistito agli allenamenti della nazionale Under-20 si convinse ad intraprendere la carriera di allenatore e si iscrisse all’ISEF; da lì una brillante carriera ed un ricco palmares con 3 campionati italiani, due SuperCoppe Italiane ed una Coppa Italia.



Tanti i successi anche con la nazionale maggiore femminile tra cui spiccano l’argento al Campionato Mondiale Femminile 2018 ed il bronzo in quello del 2022, oltre all’oro al Campionato europeo del 2021.