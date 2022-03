Mondiali Indoor Belgrado, Tamberi medaglia di bronzo

ANCONA – Non tradisce mai Tamberi. Seppur con poca preparazione, ha ottenuto una medaglia di bronzo ai Mondiali indoor di Belgrado. Sfida intensa, ma gara vinta dal coreano Sanghyeok Woo a 2,34. Medaglia d’argento lo svizzero Loic Gasch, anche lui non oltre il 2.31. Il messaggio più bello della mattinata, medaglia a parte, lo ha lanciato proprio Gimbo che ha partecipato alla competizione per due amici che non sono riusciti ad esserci perché sconvolti dalla guerra. Bohdan Bondarenko e Andriy Prostenko. Il campione olimpico si è attaccato sulla spalla destra un adesivo della bandiera dell’Ucraina, più i nomi dei due atleti citati. Tamberi, dopo aver raggiunto i 2.31, non è riuscito a saltare la misura di 2.34. Si piazza alle spalle dello svizzero Gash e di Woo.