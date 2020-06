Mister Fenucci passa dal Fabriano Cerreto all’Osimo Stazione

FABRIANO – È durato una sola stagione il “terzo atto” di mister Gianluca Fenucci sulla panchina del Fabriano Cerreto. È ufficiale, infatti, la conclusione del rapporto tra il tecnico chiaravallese e la società cartaia.

Mister Fenucci approda all’Osimo Stazione Conero Dribbling come capo allenatore in Promozione e rivestirà anche il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore giovanile agonistico del vivaio biancoverde.

A Fabriano, Fenucci aveva allenato una prima volta in Promozione tra il 2003 e il 2005, una seconda volta in serie D all’inizio della stagione 2017, quindi l’ultimo campionato in Eccellenza, concluso anzitempo a causa dell’emergenza Covid-19 con la squadra cartaia al 13° posto in classifica con 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte). Una squadra dalla “linea verde”, il Fabriano Cerreto dell’anno scorso, anzi la più giovane in assoluto del campionato di Eccellenza, riuscita comunque a centrare la permanenza nella categoria.

Ora la società cartaia è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, mentre mister Fenucci si è già insediato ad Osimo Stazione e nella conferenza stampa di presentazione ha dichiarato: «Ho accettato questa proposta perché ho trovato subito in questa dirigenza le cose che cercavo: atteggiamento professionale, valori, idee. Soprattutto ai più giovani cercherò di trasmettere tutto ciò che ho imparato con esperienza in campo, ma anche a scuola nel mio mestiere di insegnante. Nelle ultime stagioni in particolare mi sono trovato bene con i ragazzi e ho voglia di farlo ancora di più qui ad Osimo Stazione».