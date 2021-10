Calcio, Ancona Matelica a gonfie vele. Il ds Micciola: «Stiamo vivendo un buon periodo, ma contano solo i tre punti»

ANCONA – Il direttore sportivo dell’Ancona Matelica Francesco Micciola, nonostante l’ottima classifica in questo avvio di campionato di calcio di serie C, sceglie il profilo basso. L’esperto dirigente ha analizzato con la consueta lucidità la situazione del momento alla vigilia di un altro test impegnativo contro l’Imolese. «È la squadra del momento, guidata da un tecnico come Gaetano Fontana – ha detto -, verranno al Del Conero per vincere. Vedremo che cosa dirà il campo».

Be’, anche i dorici stanno recitando la propria parte…

«Stiamo vivendo un buon periodo, ma contano solo i tre punti. Sono quelli che aumentano fiducia e autostima. La prestazione di metà settimana a Pistoia è stata importante, ma bisogna guardare avanti».

Qual è il segreto di queste vittorie?

«Nessun segreto, è il gruppo che sta crescendo. Inoltre il lavoro del mister e dello staff tecnico è venuto fuori e i ragazzi stanno assimilando le idee. L’unica pecca sono gli infortuni. Però chi va in campo sta dimostrando di essere bravo e di reggere la Lega Pro in una piazza come Ancona».

Che effetto le fa sapere che l’attacco dell’Ancona Matelica, per adesso, è il migliore del girone?

«Sono felice quando gli attaccanti segnano vanno in fiducia».

Se la settimana scorsa Rolfini era stato protagonista, a Pistoia è toccato a Faggioli…

«Ha molta voglia di arrivare e di apprendere. Ingaggiarlo è stata una scelta mia e del mister, mi ripeto: le reti aiutano».

E la difesa?

«All’inizio c’era qualche difficoltà, succede quando si cambia tanto. Il tempo aiuta, gli allenamenti servono. Siamo sempre stati convinti che saremmo migliorati. Prendete Masetti: è un ragazzo serio e professionale, a fine anno, visto che è in prestito, il Pisa ci ringrazierà».

Ingaggerà qualche svincolato per rinforzare la rosa?

«Ne parlerò con l’allenatore nei prossimi giorni. A centrocampo siamo un po’ corti numericamente, è vero. Di giocatori se ne stanno proponendo tanti nel frattempo, non bisogna essere frettolosi. Chi viene deve essere serio e motivato, questa è la base principale per poter stare con noi».

La squadra biancorossa oggi pomeriggio, 1 ottobre, svolgerà la rifinitura al Del Conero. Domani la sfida si disputerà alle 17,30 in un Del Conero colorato. In prevendita sono stati venduti quasi duemila tagliandi.