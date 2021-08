Altri due colpi per la Fermana: Edoardo Blondett e Francesco Rodio

Nella giornata della chiusura del calcio mercato, arrivano due colpi in extremis per la società canarina, i difensori Edoardo Blondett e Francesco Rodio, a puntellare un reparto apparso ancora poco solido, soprattutto nella gara contro la Viterbese, in cui la squadra si è vista recuperare ben 3 reti dai laziali.

Blondett, classe 1992, vanta una lunghissima esperienza in LegaPro dove ha collezionato 246 gare, realizzando anche 6 reti vestendo le maglie di Valenzana, Portogruaro, Cosenza (vincendo la Coppa Italia di C nel 2014-2015), Catania, Casertana e Reggina con cui ottiene la promozione in Serie B nella stagione 2019-2020. Nell’ultima stagione invece ha collezionato 32 presenze equamente distribuite tra Alessandria (con 1 gol all’attivo) e Livorno. In carriera anche una convocazione con la nazionale Under 20 e una con quella Under 21. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. Queste le prime parole da gialloblù dell’ex Livorno: «Sono veramente molto carico per questa nuova esperienza con la maglia della Fermana, per la quale sono pronto a dare il massimo. Ho grande entusiasmo perché arrivo in una società che sa fare le cose per bene e in questi anni si è particolarmente distinta in categoria, consolidandosi nel migliore dei modi. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza in gialloblù e di conoscere il “Recchioni” che ho saputo essere un campo caldo in cui la tifoseria si sente molto anche se non ho mai avuto modo di calcarlo, fino ad ora. Della rosa attuale conosco Giorgio Capece e Nicolò Sperotto con i quali ho condiviso esperienze in passato, ma sono sicuro che l’ambientamento sarà estremamente semplice e veloce”

L’ultimo acquisto canarino Francesco Rodio

Per quanto riguarda invece l’altra novità Francesco Rodio, classe 2001, si tratta di un esterno difensivo, che nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Fano, collezionando 14 presenze e 1 rete. È un prodotto del settore giovanile del Crotone, dove si è messo in evidenza con le formazioni Under 17 e Primavera, avendo anche l’opportunità di esordire in Serie B. Anche Rodio si è mostrato molto carico per questa nuova avventura in LegaPro: «Non vedo l’ora di tornare nelle Marche e nel girone B che diventa sempre più interessante anche per il cambio geografico. Ricordo la sfida con la Fermana dello scorso anno al “Mancini” di Fano, una battaglia in cui i gialloblù mi fecero una grande impressione. Per me questa è una seconda grande opportunità di mettermi in evidenza, che ho tutta l’intenzione di sfruttare al meglio, mettendomi completamente a disposizione e dando il massimo per giocarmi il posto con i compagni. Del gruppo ho la fortuna già di conoscere alcuni elementi come Moschin, Graziano e Grossi che erano con me a Vercelli ad inizio della scorsa stagione. Tatticamente sono un esterno destro, questo è il ruolo in cui sono stato utilizzato anche lo scorso anno, ma in passato ho giocato in diverse posizioni sempre sull’esterno, sia a sinistra che a destra».

Capitan Urbinati nella gara di esordio in campionato con la Viterbese

Da registrare anche alcune uscite dalla rosa gialloblù: si tratta dei giovani Francesco Nardella e Yassine Diouane, rispettivamente attaccante e difensore, passati entrambi al Montegiorgio, in Serie D.