La Megabox Vallefoglia sogna il nuovo sorpasso in classifica

VALLEFOGLIA – Prima vincere poi guardare i risultati sugli altri campi. È questo il credo della Megabox Vallefoglia che domenica alle 17 ospita le romagnole di San Giovanni in Marignano. Dirigono Clemente e Oranelli.

La squadra di Bonafede che ha riposato domenica scorsa, è seconda in classifica a due lunghezze dalla capolista Cuore di Mamma Cutrofiano che ospita la CBF Balducci Macerata. Vincendo il proprio match e sperando nel successo esterno delle maceratesi, si potrebbe profilare un controsorpasso che porterebbe di nuovo Kramer e compagne davanti a tutti.

Prima però c’è da superare l’ostacolo costituito dalle romagnole. Squadra allestita in estate in emergenza e col timore di non poter partire ma poi scattata benissimo dai blocchi anche grazie all’apporto di Saguatti che sembrava destinata a lasciare il volley di alto livello per motivi di lavoro ma che nelle prime giornate ha contribuito e non poco alla conquista di 10 punti alle ragazze di Saja. Domenica senza di lei la squadra ha perso nettamente a Soverato. Tra le sicure protagoniste del match due ex di lusso nella Megabox come il libero e capitano Giulia Bresciani e la schiacciatrice Alice Pamio.

Per coach Bonafede «si tratta di una sfida molto difficile. Loro hanno già dimostrato tutto il loro valore in questo avvio di campionato e per noi si tratta della prima partita nella quale potremo contare sull’appoggio dei nostri tifosi, circa 150 tifosi. In un certo senso – continua il tecnico – si tratta del nostro vero e proprio esordio casalingo, se consideriamo l’essenza dello sport una situazione nella quale noi giochiamo per un pubblico che viene a vederci. Il turno di riposo dopo la vittoria di Ravenna ci ha dato l’opportunità di lavorare per una decina di giorni sugli aspetti sui quali dobbiamo crescere: per ovvi motivi non abbiamo potuto svolgere incontri amichevoli, ma sono stati giorni abbastanza proficui».

L’incontro cui avranno accesso gli abbonati alla stagione 2020/21 della Megabox, sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com) e da TVRS, in differita, martedì 27 ottobre alle 21.55 sul canale 11 e mercoledì 28 alle 13.00 sul canale 11.

Oltre a Megabox Vallefoglia – Omag San Giovanni in Marignano, le altre partite della 7′ giornata sono: Cutrofiano – CBF Balducci Maerata; Talmassons – Soverato; Ravenna – Montecchio M. Riposa Itas Città Fiera Martignacco