La Megabox Vallefoglia fa il pieno di rimpianti ma non di punti

Sconfitta inattesa per la squadra di Bonafede che, in caso di successo anche al tiebreak avrebbe agganciato la vetta. Domenica ultima di andata a Talmassons per una sfida tra deluse

VALLEFOGLIA – Prima sconfitta interna stagionale per la Megabox Vallefoglia che nel derby ha lasciato non solo l’intera posta alla CBF Balducci ma anche la possibilità di ricucire e superare il Cuore di Mamma Cutrofiano battuta a Soverato.

E dire che le ragazze di coach Bonafede erano partite benissimo, vincendo il 1’ set e indirizzando quindi il match dalla propria parte contro una Balducci con le giocatrici contate e in crisi di risultati.

Tra le protagoniste assolute nella metà campo di casa c’è la centrale Silvia Bertaiola che ha stabilito il suo record personale di muri (9) ma il cui apporto non è bastato a portare la Megabox a quella vittoria che avrebbe portato le tigri al primo posto solitario in classifica.

«Nove muri in un solo incontro non li avevo mai fatti nella mia carriera – spiega la centrale al primo anno a Vallefoglia – ma visto che non abbiamo vinto mi resta un grande amaro in bocca. Potevamo giocare sicuramente meglio di così, bastava pochissimo per portare almeno la partita al tie-break e giocarci la vittoria. Nel terzo e quarto set abbiamo condotto all’inizio poi, in entrambi i momenti della partita, c’è mancato qualcosa per chiudere e ci siamo spente pian piano, faticando a mettere la palla a terra. Le nostre avversarie, d’altro canto, sono state bravissime, hanno difeso in maniera straordinaria« – ha concluso l’atleta milanese, classe ’93 in arrivo da Marsala e che nella sua carriera ha giocato anche nel campionato francese.

Nonostante lo stop inatteso la Megabox Vallefoglia resta al secondo posto in classifica nel Girone Est di A2, a due lunghezze dal Cuore di Mamma Cutrofiano anche se a pari punti con Soverato e Ravenna.

Domenica 8 novembre alle 17 ultima di andata in trasferta in Friuli ospite del Cda Talmassons reduce anch’essa dalla sconfitta nel derby contro la Itas Città Fiera Martignacco.