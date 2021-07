La Megabox Vallefoglia è pronta per la A1

VALLEFOGLIA – Si è chiusa la prima fase della costruzione della Megabox Vallefoglia 2021/22, dal prossimo ottobre impegnata nella prima stagione di A1 e completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, quella della promozione.

Il direttore sportivo Piero Babbi ha lavorato fianco a fianco con coach Bonafede per individuare le atlete che rientrassero nel progetto tecnico e tattico e che fossero compatibile con il budget a disposizione.

«Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo creato, anche perché ci siamo trovati per il terzo anno di fila a poterci mettere al lavoro per ultimi, visto che la promozione è arrivata il 29 maggio – dice Babbi -. Anche alla luce di ciò, siamo contenti di essere riusciti a formare questo mix tra atlete esperte e giovani di grandi prospettive che però arrivano già forti di esperienze di A2 e A1 e che sono pronte a mettersi alla prova vivendo questa opportunità come un importante trampolino di lancio».

Lo sforzo della società è stato quello di creare un roster che avesse almeno sotto l’aspetto della disponibilità al lavoro il primo punto comune. «Fabio Bonafede è un allenatore che fa del lavoro il proprio credo – insiste Babbi – e che non guarda certo alla carta di identità quando deve decidere a chi dare spazio. Con lui in palestra si cresce tantissimo, e quindi siamo convinti che alla fine della stagione le nostre atlete avranno vissuto un’esperienza importante per la loro carriera. La prossima stagione sarà una nuova avventura che comincia per una società che ha già dimostrato di saper raggiungere risultati».

Tecnicamente potrebbe esserci ancora un ulteriore innesto per avere un roster di 13 giocatrici ed è una pedina non secondaria, un opposto di ruolo, a meno di non schierare una schiacciatrice in quel ruolo.

Ecco il roster della Megabox Vallefoglia agli ordini di coach Fabio Bonafede:

Palleggiatrici: Scola e Berasi

Centrali: Sinead Jack, Mancini, Tonello, Botezat

Schiacchiatrici: Kosheleva, Carcaces, Newcombe, Kosareva

Liberi: Cecchetto e Fiori