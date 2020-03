La Medea Macerata sposa la campagna “Pallavolisti in ciabatte”

ANCONA- Anche i giovani della Medea Macerata Volley, insieme all’Helvia Recina Volley, hanno spostato la campagna “Pallavolisti in ciabatte” che vedeva già la partecipazione di FEA Telusiano Monte San Giusto e Sacrata Pallavolo di Civitanova Marche. L’allenatrice della Volley Academy Macerata (il settore giovanile della Medea) Lara Martuscelllo ha spiegato l’intento:

«L’iniziativa nasce dalla volontà di coinvolgere i bambini e far sapere loro che noi ci siamo. Siamo partiti dai disegni a tema volley, qualcosa che tutti possono fare a casa e che è stato bello condividere. Poi, continuando sull’obiettivo di stimolare la fantasia con attività ludiche e visto il forte coinvolgimento dei più piccoli, abbiamo pensato a questa nuova campagna da sviluppare tramite video». Poi, nello specifico:

«Di solito facciamo noi delle richieste particolari e mandiamo dei video esplicativi, poi lasciamo che i bambini si divertano a sperimentare: in questi giorni abbiamo chiesto di giocare con oggetti improvvisati, fatti o trovati in casa, come palle di carta, frutta, etc. – ha concluso la Martuscello – Proponiamo gare e sfide e ci fa piacere vedere una partecipazione tanto entusiastica. Ci sono arrivati video bellissimi, dove spesso vengono coinvolte anche le famiglie. Tutto il materiale raccolto viene poi pubblicato e condiviso sui social, che ci permettono di restare in contatto anche se a distanza».