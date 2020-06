Medea Macerata, c’è ancora coach Di Pinto alla guida tecnica

MACERATA- Ritagliarsi un ruolo in Serie A3 2020-2021 da protagonisti, ricalcando quanto di buono fatto in questa stagione prima dello stop causato dall’emergenza Coronavirus. Con queste premesse inizia il cammino della Medea Pallavolo Macerata che ha scelto ancora la guida tecnica di coach Adriano Di Pinto, nel segno della continuità.

Con lui Federico Domizioli (2°Allenatore), Paolo Mercuri (Scout-Man), Gianluca Paolorosso (Preparatore atletico) e Andrea Gambardella (Fisioterapista). Soddisfazione, felicità e impazienza di ricominciare la sua avventura in panchina. Possono essere riassunte così le emozioni e le sensazioni di coach Di Pinto:

«Sono molto contento della conferma del gruppo, ci lavoro bene fin da quando sono arrivato a Macerata e il rapporto si è consolidato l’anno scorso. Si è creato un legame anche umano con tutti e sul piano sportivo rappresentano secondo me un’eccellenza per la categoria. Una professionalità che diventa una carta in più da giocare in sede di mercato per la società, visto che non sono molte le squadre che possono vantare questa qualità a livello di Staff. Era poi importante in un momento come questo ripartire da una base solida. Abbiamo fatto tutti dei sacrifici per restare, a dimostrazione di quanto crediamo nel progetto della Pallavolo Macerata».

Le prime indicazioni riguardano anche il roster che si andrà a formare: «Vogliamo riproporre un mix: giocatori esperti che hanno fatto la storia della pallavolo, che hanno tanto da dare in campo e da insegnare ai giovani e giovanissimi che vogliamo affiancargli. Abbiamo visto come si possono creare in questo modo dinamiche positive, con stimoli reciproci, e darci modo di costruire le basi per il futuro. Sono particolarmente contento anche della promozione di alcuni ragazzi dalla Serie C; è un premio al difficile lavoro dello Staff e ai grandi investimenti fatti dalla Società l’anno scorso, a dimostrazione di una visione d’insieme che oggi ci aiuta a guardare con al futuro con più ottimismo».