Med Store Volley Macerata, ufficializzata la rosa pronta per l’A3

MACERATA – Su il sipario per la Med Store Macerata Volley. La società biancorossa, pronta per disputare un altro campionato di Serie A3, ha concluso tutte le operazioni in entrata e in uscita nella sessione estiva del mercato. Il roster guidato da coach Adriano di Pinto sarà un mix di giovani di belle speranze e giocatori esperti in grado di garantire certezza ed affidabilità.

La corsa playoff interrotta bruscamente nella scorsa stagione, a causa del coronavirus, segnerà inevitabilmente anche l’obiettivo dell’annata che verrà con la voglia di alzare sempre di più l’asticella e giocarsela contro ogni avversario. In questo senso, l’ingresso come main sponsor di un marchio prestigioso come Med Store fa subito capire la bontà del progetto.

Questi i giocatori che faranno parte della rosa maceratese. Come schiacciatori Jan Willem Snippe, Pietro Margutti, Mitja Pahor, Daniele Risina; nel ruolo di opposti Stefano Ferri e Ismael Princi; I palleggiatori saranno Natale Monopoli e Andrea Cordano; zona centrale affidata a Lorenzo Calonico, Lorenzo Pasquali, Gabriele Sanfilippo, Daniele Medei mentre Simone Gabbanelli e Marco Valenti fungeranno da liberi.