Med Store Macerata, coach Di Pinto: «Soddisfatto del torneo di Pineto»

MACERATA- Quanto fatto vedere al Torneo di Pineto ha soddisfatto, e non poco, il tecnico della Med Store Macerata Volley (Serie A3) Adriano di Pinto. Nel 5°Memorial Antonio Pisciella, organizzato dalla Pineto Volley, i maceratesi si sono ben disimpegnati contro la Sieco Impavida Ortona (A2) e la Civita Castellana, imponendosi 3-0 contro questi ultimi.

Soddisfatto, come detto, il tecnico Di Pinto che ha potuto già constatare un ottimo stato di forma da parte della sua squadra: «Sono molto soddisfatto di ciò che ho visto al Torneo di Pineto. Abbiamo un po’ sofferto la fase più acuta della preparazione, ora però ci stiamo dedicando a comprendere l’importanza dell’aiuto reciproco per questo gruppo. Sono convinto che l’atteggiamento propositivo che i ragazzi mettono in palestra e sul campo darà buoni frutti, sia dalle nostre giovani promesse che dai campioni più esperti. L’aiuto che si stanno fornendo reciprocamente nel dare tanto come impegno, sostegno e consiglio, ha permesso e fatto venir fuori delle ottime prestazioni soprattutto da chi aveva bisogno di provarsi dal vivo, in gara».

Non mancano anche alcune indicazioni sui singoli: «Ho visto ottimi spunti da parte di Cordano, Pasquali e Pahor che hanno dimostrato di saper gestire il campo con responsabilità. Abbiamo rivisto giocare Stefano Ferri, dopo due settimane di stop dovuto a problematiche fisiche che lo hanno costretto a riprendere la preparazione dall’inizio; con la sua professionalità ha saputo recuperare bene per farsi trovare pronto per i prossimi test con Grottazzolina e Fano. Il livello degli allenamenti fatti a Pineto è stato buono sia nella prima sfida con Ortona, una squadra di A2, che con Civita Castellana che malgrado disputi la serie B ha in organico diverse conoscenze della A3».