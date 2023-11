Matelica battuto, Bramante torna in vetta in solitaria

ANCONA – Sconfitta lontano da casa per il Matelica, il Bramante torna a vincere e si riprende la testa della classifica da solo. Sul campo dell’Attila Junior la squadra di coach Trullo perde la partita e, almeno momentaneamente, la prima posizione in graduatoria. Nonostante il vantaggio accumulato nel primo tempo, la compagine di Porto Recanati rimonta chiudendo sul 78 a 71.

Resta al comando invece il Bramante che si riscatta immediatamente dopo il kappao contro l’Amatori Pescara. Al PalaMegabox i bianconeri si impongono 76 a 64 sul Teramo a Spicchi, trascinati da un Giampaoli autore di ben 27 punti. Torna al successo anche l’Italservice Loreto che, dopo due sconfitte consecutive, ritrova il sorriso superando in trasferta la Virtus Civitanova (74-67).

Risultato identico nella sfida tra Stamura Ancona e Pisaurum. Davanti al proprio pubblico i biancoverdi, avanti nel primo quarto, vengono superati dal club guidato da Surico. Continua a volare la Goldengas Senigallia, alla terza vittoria di fila, capace di dilagare sull’Amatori Pescara 91 a 53. Sugli scudi Landoni e Sanna autori rispettivamente di 20 e 22 punti.

In fondo alla classifica il Pescara vince lo scontro con il Roseto (84-78), agganciandolo in penultima posizione a quota 4 punti e staccandosi dall’ultimo posto in cui rimane la Stamura. Si è concluso così l’ottavo turno di campionato, in un weekend capace di regalare tantissime emozioni.