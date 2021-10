La squadra di coach Orazio Cutugno rompe il ghiaccio alla quarta giornata disputando un'ottima partita in difesa e a rimbalzo contro il Battipaglia

FABRIANO – A Cagliari aveva perso a tavolino, con Selargius e a Patti era stata battuta ma giocandosela fino alla fine, al quarto tentativo la Halley Thunder Matelica ha fatto centro: la neopromossa squadra di coach Orazio Cutugno ha conquistato la prima storica vittoria in serie A2 femminile di basket. La data di sabato 30 ottobre 2021 non verrà dimenticata facilmente in casa biancoblù.

Il successo per 64-41 è arrivato tra le mure amiche del palasport di Cerreto d’Esi a scapito della O.me.p.s. Givova Battipaglia, che per metà partita è rimasta in corsa, salvo gradualmente cedere di fronte alla buona impostazione difensiva messa sul parquet dalla Halley Thunder.

L’avvio di gara è di marca matelicese (14-6 al 5’ su un canestro della Gonzalez), tanto che coach Maslarinos è immediatamente costretto a chiamare un time-out, che comunque non arresta la vivacità delle padrone di casa (17-6 al 6’ sulla tripla della Zamparini).

Nel secondo quarto, però, Battipaglia cresce affidandosi all’esperienza della Potolicchio, ritornando a contatto al 15’ sul 24-23. A questo punto coach Cutugno mischia un po’ le carte in difesa, ordina una zone-press che frutta tre recuperi di fila e così riesce a placare la rimonta delle campane, riuscendo ad andare al riposo lungo ancora in vantaggio 30-27.

Dopo l’intervallo la Halley Thunder cambia decisamente faccia, aumenta la pressione difensiva, va fortissimo a rimbalzo (46-31 alla fine) specie in attacco (ben 14) e trova nella Gonzalez l’autrice dei canestri del nuovo allungo (39-27 al 24’).

Battipaglia cerca di contenere ancora con le realizzazioni di De Feo e Milani (45-37 al 30’), ma poi l’ultimo quarto è tutto di marca Halley Thunder con Takrou, Aispurùa, Pallotta, Gramaccioni e Michelini che si ergono protagoniste e mettono al sicuro il risultato raggiungendo il massimo vantaggio sul +25 al 39’ (64-39), per poi terminare il match 64-41.

Le marchigiane così abbandonano lo “zero” in classifica, raggiungono Battipaglia e altre squadre in classifica a quota 2 e si apprestano a proseguire il campionato con rinnovata fiducia nei propri mezzi.

Halley Thunder Matelica – O.me.p.s. Givova Battipaglia = 64-41

Halley Thunder Matelica – Ridolfi, Stronati, Ardito 2 (1/4), Gramaccioni 8 (3/7, 0/2), Gonzalez 15 (5/7, 1/6), Zamparini 3 (0/2, 1/2), Aispurùa 9 (3/4, 1/3), Michelini 6 (0/1, 2/2), Pallotta 10 (5/9), Takrou 11 (3/9, 1/4), Franciolini (0/1 da due), Offor. All. Cutugno

O.me.p.s. Givova Battipaglia – Logoh 6 (3/9, 0/1), Seka 6 (2/2, 0/1), Feoli (0/2, 0/2), Potolicchio 10 (4/9, 0/7), Montiani (0/1, 0/1), Chiapperino (0/1, 0/1), Dione 2 (1/1), De Feo 6 (2/4 da tre), Susca (0/2 da due), Milani 11 (4/8, 1/3). All. Maslarinos

Arbitri – Valletta di Montesilvano (Pe) e Grieco di Matera

Parziali – 22-12, 8-15, 15-10, 19-4

Andamento – 22-12 al 10’, 30-27 al 20’, 45-37 al 30’, 64-41 finale