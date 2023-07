Di marito in moglie: Simona Marinelli è il nuovo presidente dell’Italservice Pesaro

PESARO – L’Italservice Pesaro ha un nuovo presidente: Simona Marinelli. La moglie di patron Lorenzo Pizza raccoglie l’eredità lasciata proprio da suo marito, che resterà come main sponsor del club più titolato della attuale Serie A.

Pizza non farà però parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, con a capo Marinelli e completato dal vicepresidente Giovanni Baldelli e dal direttore generale Nicola Munzi, nel ruolo di consigliere. «La conosciamo bene, benissimo, come lei conosce alla perfezione l’Italservice Pesaro, la sua storia e i suoi successi, avendoli vissuti in prima linea al fianco di Pizza – recita il comunicato dell’Italservice -. Avendolo sostenuto dal giorno zero, essendosi innamorata di questo meraviglioso sport stagione dopo stagione».