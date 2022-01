Marina – Jesina, recupero senza reti

Nel recupero della partita saltata lo scorso 19 dicembre per i contagi fra i locali, finisce con un punto per parte

MARINA DI MONTEMARCIANO – Pari a reti bianche fra Marina e Jesina, nel recupero della partita saltata lo scorso 19 dicembre per i contagi fra i locali.

Leoncelli senza Martedì, Rossi e, in extremis, Lucarini: sei gli under in campo nell’undici di avvio. Marina alla ripresa dopo un mese e mezzo difficile funestato dal focolaio Covid che aveva portato al rinvio di questa gara e, prima, dell’altra con la Biagio Nazzaro (già recuperata con successo biagiotto 2-1). Fra gli uomini di mister Mariani, il recente ex Jesina Barchiesi.

Marina- Jesina

Nel primo tempo Carloni dei padroni casa rischia l’autogol sul cross basso di Jachetta (24’), poi Perri mette di poco a lato dalla distanza (31’). Nel finale Marina pericoloso al 43’, Gagliardi entra in area e calcia alto.

Alla ripresa, di nuovo Marina: corner, testa di Simone, Anconetani fa il miracolo (47’). Dentro Domenichetti in casa Jesina, Cameruccio avanza di posizione. La partita resta una battaglia combattuta a buon ritmo e con bel piglio da entrambe ma non regala più sussulti nelle due aree.

Marina – Jesina 0-0

Marina (4-3-1-2): Mancini; Morazzini, Carloni, Medici, Maiorano; Catalani (39’ st Paialunga), Simone (24’ st Rossetti), Gagliardi; Lazzarini (39’ st Anconetani); Barchiesi (32’ st Trabelsi), Gabrielli. All. Mariani

Jesina (4-2-3-1): Anconetani; Brocani, Mazzarini, Mistura, Cameruccio (40’ st Giovannini); Garofoli, Zagaglia; Jachetta (21’ st Tiriboco), Nazzarelli (30’ st Paolucci), Monachesi (12’ st Domenichetti); Perri. All. Strappini

Arbitro: Gorreja di Ancona

Note: ammoniti Barchiesi, Zagaglia; corner 2-3