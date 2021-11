Marina Calcio, una giornata da numeri uno con l’Academy di Buffon

MARINA DI MONTEMARCIANO – Basterebbe la parola «successo» per raccontare il pomeriggio di ieri, lunedì 22 novembre, vissuto dai ragazzi della M3 Academy. Ma in realtà dietro c’è tanto, tanto di più. Specie in termini di emozioni provate dai giovani e dai tecnici del Marina Calcio, che hanno potuto confrontarsi con gli istruttori qualificati della Buffon Acadey (la scuola calcio per portieri del grande Gigi, campione del mondo nel 2006 con la nazionale) durante un clinic realizzato a Montemarciano.

Una giornata da veri «numeri uno» per le promesse del florido settore giovanile biancoazzurro, che hanno testato e approfondito il «Buffon Method», allenandosi con una metodologia professionale e differente. Gigi Buffon non era presente, impegnato con la sua squadra di club, il Parma, in serie B. Dunque a dirigere le sessioni di attività Fausto Ballarani, responsabile dei preparatori dei portieri del settore giovanile del Perugia, Paolo Bordoni, ex portiere di serie A e B, Francesco Franzese, preparatore dei portieri della prima squadra della Vis Pesaro e Christian Ferrante, responsabile della Buffon Academy nonché ex preparatore di diverse squadre di serie A e B.

Il lavoro dei trainer di fama nazionale è stato coadiuvato dal responsabile dei portieri del Marina Calcio e del vivaio Emanuele Montini. Colui che ha dato forma al progetto, trasformando in gol un assist perfetto di mister Nico Mariani (tecnico della prima squadra del Marina) che lo aveva invitato a prendere contatti con la Buffon Academy per realizzare questo clinic molto, molto speciale.

Emanuele Montini, responsabile dei portieri del Marina, con i suoi ragazzi

«Abbiamo ricevuto svariati feedback positivi – racconta Montini -. Ma la più grande soddisfazione è stata quella di vedere contenti e partecipi i nostri giovani, ai quali destiniamo giornalmente energie fisiche e mentali per far crescere sempre di più il nostro settore giovanile. Pensavamo di poter dar loro una bella opportunità organizzando questo evento che sì, è stato un successo. Testimoniato anche dalla presenza di ragazzi delle società limitrofe e preparatori di altre squadre della zona. Replicare in futuro? Perché no. Ci piacerebbe realizzare un camp in estate sempre con la Buffon Academy: vedremo se si creeranno i presupposti. Intanto un grande ringraziamento ai tecnici e a chi è stato presente».