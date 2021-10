Il Marina vola, la capolista non fa sconti al Grottammare

MARINA DI MONTEMARCIANO – La capolista non fa sconti al Grottammare e s’impone 2-1 al comunale ‘Le Fornaci’. Maiorano e compagni rimangono al primo posto della graduatoria con il massimo dei punti. Nonostante questo aspetto, la partita è stata davvero ostica per i ragazzi di Nico Mariani. Le avvisaglie che non sarebbe stata semplice sul rigore fallito da Costantini, mentre sul fronte opposto Carminucci ha realizzato quello che ha portato avanti gli adriatici.

La reazione del Marina, però, è stata rabbiosa e piena di coraggio. Ci ha pensato l’ex vigorino Pesaresi a pareggiare i conti. E a fine primo tempo, Paialunga (già in gol sette giorni fa), si è ripetuto siglando la marcatura del sorpasso. Nella ripresa i padroni di casa hanno gestito il vantaggio, provando ad allungare il bottino di reti. Dall’altro lato il Grottammare ha tentato di punire in contropiede, senza però sortire gli effetti sperati. Il Marina vola e rimane più in alto di tutte in Eccellenza.