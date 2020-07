Marchigiane di serie A2 nemiche-amiche. Definiti i gironi

Caserta esclusa dalla A1 ha poco tempo per il ricorso. A rischio il ripescagglio di Trento avversaria della Cbf Balducci Macerata e Megabox Vallefoglia già in clima derby

Nessuna sorpresa nell’Assemblea della Lega Pallavolo Serie A Femminile che ha approvato la composizione dei gironi del campionato di Serie A2 già varata dalla Consulta dei presidenti. Ecco quindi che le due marchigiane saranno avversarie nel raggruppamento Est dando vita almeno a 2 derby oltre a quelli che verosimilmente ci saranno come testi amichevoli.

Infatti la Megabox Vallefoglia e la Cbf Balducci Macerata se la vedranno tra le altre con la Delta Informatica Trentino che ha fatto domanda di ripescaggio in A1 ma che vede allontanarsi la possibilità di salire in massima serie dall’esclusione per questioni amministrative della Volalto Caserta 2.0 che potrebbe consegnarci una serie A1 a 12 squadre nonostante la Guida Pratica Campionati per la corrente stagione la definisca a 14 squadre partecipanti.

A completare il quadro della serie A2 giorne Est ci saranno: Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, Itas Città Fiera Martignacco, Cda Talmassons, Omag San Giovanni in Marignano, Conad Olimpia Teodora Ravenna, Volley Soverato, Cuore di Mamma Cutrofiano.

Nel girone Ovest invece oltre al Club Italia di Massimo Bellano si viaggia anche verso le isole con: Eurospin Ford Sara Pinerolo, Lpm Bam Mondovì, Barricalla Cus Torino, Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Acqua & Sapone Roma Volley Club, Green Warriors Sassuolo, Exacer Montale, Geovillage Hermaea Olbia, Sigel Marsala.

Per le marchigiane Megabox Vallefoglia e Cbf Balducci Macerata quindi è più che legittima la soddisfazione di aver evitato Olbia e Marsala in questo primo girone, non tanto sotto l’aspetto tecnico quanto sotto quello logistico-economico con Soverato che di fatto è la trasferta più lunga da affrontare.

Sotto l’aspetto tecnico, in attesa della definizione di tutti gli organici e dell’arrivo delle americane come Kramer in casa Vallefoglia, è caccia ai 5 posti per guadagnarsi l’accesso alla Poule promozione.

Le due friulane Talmasson e Martignacco sembrano squadre ben strutturate anche fisicamente ma sarà il destino di Trento, squadra di altissimo profilo per la A2, a spostare gli equilibri.