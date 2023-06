Le Marche sul podio a Piacenza nei Campionati italiani a squadre

Quattro giorni di assalti con 22 gare. Un grandissimo argento per la squadra di fioretto del Club Scherma Pesaro in serie B1

Quattro giorni di assalti con ben 22 gare in programma. È stato questo il ricco menu dei Campionati Italiani a squadre di Piacenza che, dal 2 giugno, hanno visto in pedana le competizioni di tutte le armi per le serie A2, B1 e B2, ma anche la C di fioretto maschile e femminile e la C1 per spadisti e spadiste. La manifestazione organizzata dal Circolo Pettorelli, City partner della Federazione Italiana Scherma, ha visto gli atleti marchigiani ben figurare in numerose competizioni.

A cominciare dell’ottimo argento nel Fioretto Maschile Serie B1 conquistato dalla squadra del Club Scherma Pesaro. Il team, formato da Luca Ceccolini, Antonio Roman Gai, Andrea Nigosanti e Lorenzo Sora, è stato fermato in finale dal Circolo Scherma Aretino per 45-38. Con questo risultato il Club ottiene una prestigiosa promozione nella superiore serie A2.

Nella Spada maschile B1, da segnalare il lusinghiero 5° posto per la squadra dell’Accademia Scherma Fermo, composta da Luca Marchetti, Pietro Mezzabotta, Yunior Reytor Venet e Silvio Scordi.

Un buon 6° piazzamento, anche nella Spada femminile C1, per il Club Scherma Pesaro con Teresa Donatelli, Sara Lonigro e Sara Uguccioni. 16° l’Accademia Scherma Fermo, con Maria Lucia Bonfigli, Giulia Carpiceci, Giulia Centanni e Matilde Volta.

Infine, 7° nel Fioretto femminile B1 l’Accademia Scherma Fermo, con Maria Lucia Bonfigli, Giulia Carpiceci, Giulia Centanni e Matilde Volta.