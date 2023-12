Prezioso successo per la squadra di Blengini a Monza (1-3) per la 1’ di ritorno di Superlega. Mercoledì (2 gennaio) si replica in Coppa Italia. Seconda sconfitta stagionale per la Yuasa sempre capolista. Bene le marchigiane di A3. Guida Macerata

CIVITANOVA – Dopo la brutta serata con Verona, la vittoria da 3 punti (1-3) sul campo di Monza per la 1’ giornata di ritorno di Superlega era proprio quello che ci voleva per i cucinieri per chiudere bene l’anno e migliorare una classifica finora non all’altezza delle aspettative della squadra di Blengini.

La Cucine Lube Civitanova, trainata da Nikolov e Yant, dopo tre sconfitte di fila contro il Club brianzolo centra l’exploit esterno in quattro set all’Opiquad Arena con tanto di sorpasso in classifica in quarta posizione (22 punti) a +2 sul Club lombardo, che scivola al sesto posto alle spalle di Milano (21 punti). Con il centrale Chinenyeze tenuto a riposo precauzionale, Blengini sprigiona il potenziale offensivo inserendo in banda entrambi gli stranieri: il bulgaro Nikolov, best scorer con 23 punti e nominato MVP a fine match, insieme al cubano Yant, 20 punti con il 59% di efficacia in attacco e nel quarto set a lungo in campo stringendo i denti per un fastidio alla caviglia. Importanti anche i 15 sigilli dell’opposto Lagumdzija dopo una partenza senza acuti. Al centro il duo italiano Anzani e Diamantini.

Per coach Blengini «siamo contenti della vittoria, non era facile e lo sapevamo. Ci sono stati dei momenti in cui si è chiaramente visto che entrambe le squadre erano reduci da sconfitte brucianti». Adesso per i cucinieri c’è da pensare alla sfida di mercoledì di Coppa Italia alle 20.30, «in cui sicuramente troveremo una Monza più agguerrita» – assicura Blengini.

In A2 Maschile la Yuasa Battery Grottazzolina campione d’inverno cade al tibreak a Cuneo, di fronte a 1800 spettatori. Sotto di due set la squadra di Ortenzi rimette in piedi il match strappando un punto e tanti applausi. Breuning 34 punti è il mattatore. Dopo il tiebreak perso contro Cantù un’altra sconfitta esterna per i gialloblù. In classifica guida la Yuasa a quota 35, +5 su Prata di Pordenone e +6 su Cuneo.

In A3 maschile la capolista Banca Macerata chiude il 2023 con una vittoria sofferta a Bari. Servono cinque set per decretare il nuovo successo dei biancorossi, a conferma delle premesse della vigilia. Sempre sotto nel conto set e quindi in rincorsa, poi al tie-break la capolista hanno ripreso il controllo del gioco e non c’è stata più partita per Bari. Ora la Banca Macerata è attesa il 9 gennaio dalla gara di Coppa Italia contro Palmi.

Anche la Smartsystem Fano chiude l’anno con il botto superando una coriacea Aurispa DelCar Lecce (3-1) e rilanciandosi in classifica. Quasi due ore e mezza di battaglia che hanno ancora una volta confermato la qualità del gioco fanese nelle gare casalinghe, ora si attende la scossa fuori casa. Nel Girone Blu guida Macerata a quota 33. Seguono Fano e Lagonegro a quota 25. Sedue San Giustino a 24 punti.