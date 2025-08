Pallavolo, argento Italia in VNL: protagonisti i talenti della Cucine Lube Civitanova

CIVITANOVA – L’avventura cinese di Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo alle Finals della Volleyball Nations League 2025 si chiude con l’argento. Fatale per i tre tesserati della Cucine Lube Civitanova in forza alla Nazionale Italiana lo stop in tre set (22-25, 19-25, 14-25) con la Polonia nella Finalissima.

Gli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi hanno trovato sul loro cammino una rivale ostica e decisamente in giornata positiva. La medaglia è stata conquistata dopo un cammino fatto di 12 vittorie complessive ed è arrivata al termine di un torneo in cui tutti gli azzurri coinvolti, compreso Mattia Boninfante nella prima Week, hanno dato il loro determinante contributo a un risultato che mancava all’Italia maschile dal 2004 (allora la manifestazione si chiamava World League).

Nonostante la battuta d’arresto dell’Italia, una nota di merito va a Balaso per una lunga sfilza di difese da applausi. Esclusi dal 6+1 iniziale, quando ne hanno avuto la possibilità Bottolo e Gargiulo hanno dato una mano con i loro colpi a gara in corso, contribuendo a una parziale reazione che però non è bastata a invertire il verdetto del campo.



Per lo schiacciatore Mattia Bottolo: “Dispiace perché volevamo giocare in maniera diversa, in realtà nel primo set siamo rimasti in partita, avevamo un buon atteggiamento, eravamo pronti per giocarcela a viso aperto. Poi però le cose si sono complicate e con il passare dei minuti è stato sempre più difficile reagire. Nel complesso però credo che il bilancio debba considerarsi positivo perché abbiamo disputato una buona Volleyball Nations League conquistando un secondo posto che finora non era mai arrivato; in questo mese e mezzo siamo cresciuti e molti di noi sono stati coinvolti; credo che si tratti di una buona tappa intermedia del nostro cammino verso il Mondiale che rappresenta la competizione più importante dell’estate”.

Nella Finale vinta dalla Polonia in evidenza Wilfredo Leon, autore di 16 punti e miglior realizzatore della gara, seguito dallo schiacciatore di Perugia Kamil Semeniuk autore di 14 punti, 12 quelli messi a terra da Daniele Lavia.

La Polonia sale sul più alto gradino del podio per la seconda volta, l’altra vittoria risale al 2023. L’Italia in Semifinale aveva battuto la Slovenia del coach italiano Fabio Soli e nei Quarti Cuba. Nella finale per il 3’-4’ posto il Brasile ha battuto lo Slovenia.

Sguardo puntato ora ai Mondiali in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.