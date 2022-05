SuperLega, finale Scudetto: stasera gara 4 Lube Civitanova-Perugia

Dopo la sconfitta in gara 3, la squadra di Blengini ha l’occasione per confermarsi Campione d’Italia. Si gioca alle 20.45 all’Eurosuole Forum

CIVITANOVA – Dopo aver rimandato l’appuntamento con lo scudetto a causa della sconfitta subìta domenica a Perugia, la Cucine Lube Civitanova in gara 4, stasera, ha un’ulteriore occasione di confermare lo scudetto vinto nella passata stagione.

I cucinieri sono consapevoli che non sarà una passeggiata e che la Sir Safety, rinfrancata dal primo successo in questa serie finale, proverà a riequilibrare la serie proprio come fu capace di fare la formazione marchigiana contro Trento in semifinale.

Nello spogliatoio di casa c’è la consapevolezza di dover disputare una grande partita per ottenere la terza e ultima vittoria altrimenti domenica si tornerebbe a Perugia per l’ultimo atto.

Per il capitano Juantorena sempre impiegabile col contagocce, «domenica Perugia ha giocato una grande partita, soprattutto in ricezione, attaccando molto bene le palle alte. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Lo sapevamo, questa è una finale scudetto con due grandissime squadre che vogliono vincere. Abbiamo un’altra possibilità nel nostro palazzetto: mi aspetto un Eurosuole Forum molto caldo, come in Gara2. Sicuramente soffriremo ancora, ma siamo avanti 2-1 e ce la giocheremo. Sto recuperando, ma non sono ancora al 100%, però l’importante è che ci sia la squadra».

Per il libero Balaso tra i migliori in questa serie finale, «abbiamo fatto un reset generale e vogliamo ripartire con la stessa mentalità avuta nelle prime due partite, andando in campo con la massima concentrazione. Conosciamo il nostro valore e dobbiamo puntare su quelli che sono i punti di forza. L’Eurosuole Forum gremito come lo è stato nelle gare precedenti, ci darà quella carica extra per portare a casa il tricolore!”».

In casa la festa fosse ancora rinviata l’ultima occasione sarebbe poi domenica a Perugia in gara 5.