Il palleggiatore argentino eredita la fascia da Juantorena. La squadra ha scelto i numeri. I 4 azzurri fermati in semifinale. Bene Balaso, campo per gli altri italiani e per il centrale francese Chinenyeze neo acquisto

CIVITANOVA – Alla prima giornata di SuperLega prevista per il 2 ottobre con la trasferta in Puglia sul campo di Taranto, la Cucine Lube si presenterà con il nuovo capitano Luciano De Cecco.

È il fuoriclasse argentino il designato a succedere a Osmany Juantorena nel ruolo di leader di un roster notevolmente ringiovanito dopo le partenze dello stesso italo-cubano, Simon e Lucarelli. Da oggi De Cecco fa parte della lista dei capitani nella storia della Cucine Lube Civitanova, ruolo che in epoca recente (dal 2010 in poi) è stato rivestito da Omrcen, Monopoli, Zaystev, Podrascanin, Miljkovic, Stankovic e Juantorena. «Sono molto contento di indossare la fascia da capitano e sono altrettanto ottimista per questo nuovo percorso – dichiara Luciano De Cecco, fresco di nomina –. Non è semplice ereditare un compito così importante da un grande giocatore e una grande persona come Osmany Juantorena, ma prenderò questa responsabilità a testa alta! Saluto tutti i tifosi e tutti i miei compagni. Ci vedremo presto!».

Di seguito i numeri di maglia della Cucine Lube Civitanova 2022/23:

1 Gabi GARCIA FERNANDEZ; 2 Isac VIANA SANTOS; 3 Daniele SOTTILE; 6 Francesco D’AMICO; 7 Fabio BALASO; 9 Ivan ZAYTSEV; 10 Barthelemy CHINENYEZE; 11 Alex NIKOLOV; 12 Enrico DIAMANTINI; 13 Mattia GOTTARDO; 15 Luciano DE CECCO; 17 Simone ANZANI; 21 Mattia BOTTOLO; 23 Marlon YANT.

Intanto si è fermata in semifinale la corsa della Nazionale azzurra di Fefè De Giorgi contro la Francia. I campioni olimpici allenati da Andrea Giani si sono imposti nettamente per 3-0. Il neo acquisto della Cucine Lube, il centrale Chinenyeze è partito titolare giocando l’intero incontro. Tra gli italiani solo il libero Balaso è partito titolare risultando il migliore degli azzurri in una serata complessivamente opaca. Partenza in panchina per Zaytzev, Anzani e Bottolo. Tutti hanno avuto l’occasione di dare il proprio contributo per uno scampolo di partita. Oggi la finale per il 3’ posto contro la Polonia.