Pallavolo, la Med Store cambia il comandante ma non gli ufficiali

MACERATA – La stagione 2022/2023 della Med Store Tunit in serie A3 maschile riparte con l’importante arrivo in panchina del nuovo coach Flavio Gulinelli, che porterà una ventata nuova di esperienza ma che potrà continuare a contare su un gruppo di collaboratori affiatato e valido.

Lo staff della Pallavolo Macerata sarà ancora composto infatti dal Preparatore Atletico Gianluca Paolorosso, il Fisioterapista Andrea Gambardella, il viceallenatore Federico Domizioli che per qualche mese ha guidato la squadra da capo tecnico e il terzo allenatore Marco Pacetti, lo scout man Gabriele Caldarola, il medico sociale Stefano Benedetti, la dott.ssa Antonella Scarponi e l’Osteopata Matteo Ricci.

La Med Store Tunit riparte da un gruppo affiatato, «Conoscersi è valore aggiunto importante nello staff», conferma il Preparatore Atletico Gianluca Paolorosso. «Ci aiuta a coordinarci meglio, sappiamo bene come lavora ogni collega». Il Fisioterapista Andrea Gambardella aggiunge «siamo tutti rodatissimi, abbiamo un ottimo rapporto sia personale che lavorativo, essere ancora insieme nella prossima stagione è una nuova dimostrazione del buon lavoro fatto in questi anni». Vi lasciate alle spalle una stagione non facile, avete dovuto far fronte a diversi infortuni oltre al Covid. Gambardella spiega che «molti degli infortuni patiti la passata stagione non erano prevedibili e tante altre squadre, anche in altri sport, hanno vissuto le stesse difficoltà. Noi ci siamo rimboccati le maniche per seguire i giocatori infortunati e contemporaneamente quelli che dovevano prenderne il posto, che poi finivano per lavorare il doppio» quindi Paolorosso aggiunge.

«Gli infortuni sono la parte più imponderabile di questo lavoro, lo scorso anno ci siamo confrontati con altre realtà riscontrando una situazione simile. Ripartiamo però con ottimismo, in un momento come questo è fondamentale dare massima attenzione alla prevenzione». Con la nuova stagione c’è poi un importante cambiamento, l’arrivo di coach Gulinelli, quali sono le prime impressioni e i cambiamenti se ci sono stati.

«Lavorare con un allenatore con esperienza internazionale è molto stimolante», ammette Paolorosso. «Il coach ci sta dando input per fare di più, è molto attento alla cura dei dettagli e da quest’anno aggiungeremo per la preparazione il lavoro in acqua e su sabbia».

Anche per Gambardella l’impatto con il coach Gulinelli è stato molto positivo. «A Giugno ha dato le basi per il lavoro della nuova stagione e ha richiesto ancora maggiore partecipazione da parte di tutti, non solo dello staff tecnico ma anche dei ragazzi. La volontà è quella di alzare ancora il livello».