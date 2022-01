Pallavolo, Martina Ghezzi è la rivelazione della Cbf Balducci

MACERATA – Il mercato estivo della Cbf Balducci Macerata è stato votato al rinnovamento totale (o quasi) del roster portando in città tante atlete nuove, più o meno note, per affrontare il campionato di serie A2 ancora una volta da protagoniste.

Nel reparto delle schiacciatrici il DS Maurizio Storani ha puntato forte sulla mancina Francesca Michieletto, sorella e figlia d’arte, e su Alessia Fiesoli. Alle loro spalle come primo rincalzo, ma solo apparentemente, si colloca Martina Ghezzi, schiacciatrice classe 2001, milanese, in arrivo da Olbia, alla 3’ stagione in cadetteria ma mai da protagonista. Coach Paniconi ne ha sempre sottolineato la disponibilità e la duttilità e, il minutaggio che questa giocatrice ha saputo garantirsi è probabilmente superiore alle attese. Contro Altino è stata votata MVP del match con 9 punti di cui 2 a muro, il 50% in ricezione.

«Sono contentissima – ha detto – sia per il premio che soprattutto per la vittoria della squadra dopo quasi un mese nel quale non giocavamo più una partita ufficiale e ripartire non era facile». Assente Michieletto ha saputo farsi trovare ancora una volta pronta. «Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme e lavoriamo sodo per contribuire al successo della squadra e centrare i nostri obiettivi».

Obiettivi di squadra ma anche obiettivi personali: Ghezzi ha le idee chiare. «Coach Paniconi mi sta dando spazio e di questo sono molto felice. Sto giocando molto quest’anno e spero di giocare sempre molto. Mi impegno al massimo e sicuramente sono cresciuta».

Domenica (30 gennaio) la squadra avrà il big match in trasferta a Busto Arsizio. Tornerà Michieletto a disposizione ma coach Paniconi sa di poter contare anche su Ghezzi.